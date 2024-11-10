心急女子｜觀塘道女子心急趕路繞貨車行至馬路險被巴士撞　網民：真係要咁趕？

▲ 女子心急趕路繞貨車，行出馬路險被巴士撞，網民：真係要咁趕？

工業區多有貨車出入，加之部分行人路不設有圍欄，行人經過路口時要多加留意來往車輛，於其保持安全距離。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指觀塘工業區一女子行至路口時，被正在駛入工廈的貨車堵住去路，遂行至馬路繞過貨車尾，此時正好有巴士從她旁邊駛過，情況十分驚險，網民質問：真係要咁趕？

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心急女子｜女子繞貨車行至馬路險被撞

樓主上傳影片並配文「差少少，遲七日先返屋企」，影片顯示觀塘道有一輛貨車正在緩慢駛入路口，車身佔用一條車道，攔下行人去路，一女子見狀便行至馬路，從貨車後面繞行。女子行至左側車道最外端時，一輛巴士駛過，與女子距離目測僅幾十公分，情況十分危險。

此時，多名行至路口被阻的行人仍站在行人路上等待貨車通過。

心急女子｜網民：你真係要咁趕？

網民看完影片後表示女子行為十分危險，沒有安全意識，「好危險」、「咁勇？」、「差啲害死兩個司機」、「個女人完全冇危機意識」、「條女大哂，害死司機」、「姐姐仔，你真係要咁趕？」、「啲人覺得自己條命幾唔值錢」，有人表示「遇到大車真係唔好搏」。

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