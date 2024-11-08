食道癌｜男子確診癌症前只出現1症狀　檢查驚見惡性腫瘤佔據食道

▲ 一名53歲男子持續1個月出現吞嚥困難的症狀，檢查發現食道長出惡性腫瘤。

【吞嚥困難／胃鏡／腫瘤／食道癌】一名53歲男子持續1個月出現吞嚥困難的症狀，求醫檢查時發現食道中段長出腫瘤，造成食道管腔狹窄，之後確診為食道癌。醫生列出5大常見高危因素，呼籲市民多加注意。

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台灣胃腸肝膽科醫生張靖近日在個人Facebook專頁發文分享病例，指該名男子求診時自述吞嚥固體食物時，會出現「很卡」的感覺，症狀已持續約1個月且越發明顯，加上他本身有吸煙及飲酒的習慣，當下醫生心中已有不祥預感。

由於男子先前已看過耳鼻喉科醫生，透過喉鏡排除了咽喉相關的問題，於是張靖決定為對方進行胃鏡檢查，結果胃鏡從下去沒多久，便在中段食道發現一個腫瘤，確認為食道癌；相信是因為該腫瘤佔據了大部分的食道空間，造成食道管腔狹窄，繼而導致固體食物不容易通過。檢查結束後，男子便馬上被安排轉介到醫院，進行食道癌後續治療。

食道癌｜吞嚥困難2大成因

張靖指，吞嚥困難原因大致上可分為2種，分別為神經肌肉功能異常及結構性問題。他表示，前者大多是來自於腦中風、柏金遜症、食道弛緩不能等疾病，而後者則是因為咽喉或食道長出腫瘤所導致；這種吞嚥困難的特色是起初無法吞嚥固體食物，但隨著腫瘤不斷變大後，會連吞嚥半液態或液態的食物也受到影響。

他續指，台灣當地的食道癌有大約9成為「鱗狀細胞癌」，常見高危因子包括吸煙、飲酒、吃檳榔、過燙飲食及進食含有亞硝胺的食物（例如醃漬、煙燻食物）等。此外，由於食道癌初期症狀並不明顯，不容易被發現，因此大多數患者確診時往往已經是晚期，預後情況亦不理想。他呼籲市民平時應避免煙、酒、檳榔等危險因子，盡量令食道癌遠離自身。

張靖又在文末補充，許多胃酸倒流患者也會出現喉嚨異物感，又或是有吞嚥不順暢、卡住的感覺，但假如在吞嚥困難的同時還伴隨著體重減輕、食欲變差的症狀，而平時又有煙酒檳榔等使用習慣，就要非常謹慎小心，切勿輕忽。

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食道癌｜6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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食道癌｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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食道癌｜7大預防貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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