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寫滿愛愛滿瀉︱由家庭做起陪伴是關鍵　鄧薇先博士：4點培養孩子內心幸福感

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

鄧薇先博士分享4點培養孩子內心幸福感。

浸信會沙田圍呂明才小學】香港人生活緊張，不覺得幸福。部份原因是香港人要盡力做到超標準，出人頭地，讀書要讀名校，工作要賺最多的金錢。頭腦充滿爭取利益，一不合意便投訴和批評，並不會心平氣和地檢視和感受一下現今世界的實在環境和氛圍。比起其他地方，香港沒有戰爭，沒有重大的自然災害，生活總算豐足和方便。香港人其實已經身在福地，擁有很多幸福。可惜很多人卻沒有感受這己擁有的一切，還不斷苛求，稍有不如己意的事，就怨天尤人，總不肯稍作包容。現在是時候推動珍惜幸福的文化。幸福是要用心去感受的，要多從美好的角度去看事情，不執著嗟嘆不幸。

要推動珍愛幸福的文化，先從孩子開始。孩子的幸福感必須由家庭提供。以下是一些培養孩子內心幸福感的方法：

(一) 建立積極的家庭氛圍 - 陪伴是關鍵的因素。父母每天都抽些時間陪伴孩子交談，彼此溝通，彼此關心，允許孩子自由地表達情緒和情感。孩子得到父母的關懷，定然會覺得快樂和幸福。與孩子溝通最好的時間是吃飯的時候，全家人可以高談闊論，傾訴自己的事情，自由表達，彼此了解，增進感情。父母也可以一星期抽一晚約孩子出席燭光晚餐，在安靜美好的環境下，一面享受美食，一面交談心事，定能營造親密、温暖的關係。除了加強溝通外，父母陪伴孩子參與各種活動，讓他們感受生活的樂趣和美。一起煮食、一起運動、一起看電影、一起露營、一起行山，以增強情感的交流，讓孩子感受到家庭的幸福。

(二) 創設積極的人際關係 - 鼓勵孩子與同學、朋友、老師等建立良好關係，培養社交能力和合作精神。孩子從小要學習怎樣交朋友，怎樣和同學相處，建立友情。有朋友互相幫助，互相了解，定能有温暖幸福的感覺。不過父母必須謹記不要過度比較孩子間的能力、才藝、成就。在孩子面前訴說彼長此短，會破壞孩子的自信和產生猜忌、嫌棄等反效果，破壞孩子間的和諧相處。

(三) 適當安排孩子的時間表 - 現時香港的小孩子很忙碌，也有很大的壓力。孩子除了上課，課後要補習及參加不同的興趣班。一星期的學習時間全滿，由早上七時到晚上九時，星期一至星期日，整天的學習比成人更累。家長要了解孩子是否能應付這麼多的興趣班和補習。香港應進行研究，了解孩子的作息學習時間，整個社會都應參與討論，找出孩子日常生活最佳方案，讓孩子有幸福愉快的生活。

(四) 就增加幸福感的具體活動 - 安排孩子每天運動一小時，運動會釋放內啡肽，讓人感到愉悅。父母可以讓孩子選擇一種他們喜歡的運動，如游泳、球類、跳舞、攀石等，鍛鍊孩子的體魄。培養孩子的興趣和嗜好，如繪畫、音樂，手工，讓孩子身心都感到愉快。孩子投入時間和精力追求熱愛的活動，會感到滿足，提升自我價值感。指導孩子寫感恩日記，每天讓孩子寫下感到值得感激的事情，讓孩子感到自己生活的美好和幸福。

以上四點，如能推而廣之，由小孩子擴展到社會中所有人，則整個社會都會充滿幸福，所有人都浸淫在幸福文化裡。幸福感的根基和泉源在於愛。愛是不止息的。讓我們共同努力，為香港創建一個充滿愛的幸福社會。

欄名：寫滿愛愛滿瀉

撰文 : 浸信會沙田圍呂明才小學創校校長 鄧薇先博士

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