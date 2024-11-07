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特朗普當選｜特朗普幼子巴倫18歲首投撐父　推爸爸上Podcast成助勝功臣

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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巴倫是特朗普勝出的幕後功臣。

【特朗普/川普/特朗普兒子/Barron Trump】特朗普（Donald Trump）將第二次入主白宮，成為美國第47任總統，除了Trump之外，其18歲幼子巴倫（Barron Trump）首次投票支持父親，據美媒報道，巴倫很少現身父親的造勢大會，但他在幕後扮演重要角色，78歲的特朗普上最受歡迎podcast大受好評，原來是仔仔建議，令到Trump在爆紅，有網民為巴倫冠上「podcast策略師」的封號。

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特朗普兒子｜巴倫讀名校紐約大學

今年18歲的巴倫，現身投票站首次投票，就支持爸爸，其母親54歲的梅拉尼婭在X發文寫道：「第一次投票，投給他的爸爸。」並加上「18歲」、「總統選舉」和「自豪」的標籤。

巴倫目前在紐約大學就讀商學院，紐約大學在QS World University Rankings 2024中排名第38位，在美國及世界上都屬於名校。

美媒ABC英媒《每日郵報》等報道，雖然巴倫很少現身父親的造勢大會，但他在幕後扮演重要角色，是幕後大功臣，是他建議爸爸參加美國年輕男性熱愛的podcast節目，藉此建立與年輕選民建立聯繫，他建議爸爸接受網紅羅根．保羅（Logan Paul）、全球最熱門Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的採訪。而這些努力也取得回報，節目播出都獲得數百萬流量，還不包括被分享到其他社群平台上的收聽或觀看次數。特朗普也向媒體透露，大選倒數幾天時，巴倫持續給予支持與建議，要他「放輕鬆」。

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特朗普兒子｜特朗普60歲得子

巴倫於2006年出生，是家族中最年輕的成員，當時父親特朗普已年屆60歲，也與其餘4位兄弟姐妹年紀相差甚遠。巴倫的成長相對低調，在紐約市的私立學校接受教育，成長過程中其家庭的財富和名聲使他受到較多的關注。母親梅拉尼婭接受媒體訪問時曾表示，她希望巴倫能過正常的生活，盡量避免過多的公眾曝光。

特朗普兒子｜巴倫每天用魚子醬敷臉？

作為名模梅拉尼婭的兒子，巴倫自幼得到與別不同的護膚體驗。梅拉尼婭數年前接受訪問時表示，巴倫每天洗澡後都會用頂級魚子醬製成的保濕霜，從頭到腳擦一遍。這或許是巴倫能得到俊俏外貌、迷倒萬千網民的原因。

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特朗普兒子︱巴倫身高逾2米

巴倫除了俊俏外表，身高也是每次公開亮相時的焦點。特朗普首次入主白宮時，巴倫還是個跟隨父母出席公開場合的孩子，但到了18歲，卻突然抽高至2.06米。能夠「高人一等」，有大機會遺傳了父母基因，特朗普的身高已達1.9米，而梅拉尼婭和同父異母姐姐伊萬卡（Ivanka Trump）身高亦有1.8米，難怪巴倫特別出眾。

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