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旅遊新航綫｜大灣區航空首航浙江舟山　每周3班必遊名勝普陀山

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撰文： 陳家昌

發布時間： 59 分鐘前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，今日（11月7日）首航班機已出發。 （陳家昌攝）

大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，今日（11月7日）首航班機已出發，預計每周提供3班來回舟山的航班。

大灣區航空每周提供3班航班來往香港和浙江省舟山市。（陳家昌攝）

周四航班於早上9時35分由香港出發；周一及周六的班機，於下午3時05分由香港起飛，航程大約2小時15分抵達舟山普陀山國際機場。

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舟山是浙江省沿岸城市，由1,300多個島嶼組成；名勝之一普陀山，是中國4大佛教名山之一，多間禪寺如普濟禪寺、法雨禪寺及惠濟禪寺，以及18米高的南海戶外觀音像，都是必遊景點。

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