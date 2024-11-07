旅遊新航綫｜大灣區航空首航浙江舟山 每周3班必遊名勝普陀山 休閒消費 撰文： 陳家昌 發布時間： 59 分鐘前 分享： 分享： 熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎 ▲ 大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，今日（11月7日）首航班機已出發。 （陳家昌攝） 大灣區航空開辦全新來往香港和浙江省舟山市的航班，今日（11月7日）首航班機已出發，預計每周提供3班來回舟山的航班。 ▲ 大灣區航空每周提供3班航班來往香港和浙江省舟山市。（陳家昌攝） 周四航班於早上9時35分由香港出發；周一及周六的班機，於下午3時05分由香港起飛，航程大約2小時15分抵達舟山普陀山國際機場。 ▼點擊圖片放大 舟山是浙江省沿岸城市，由1,300多個島嶼組成；名勝之一普陀山，是中國4大佛教名山之一，多間禪寺如普濟禪寺、法雨禪寺及惠濟禪寺，以及18米高的南海戶外觀音像，都是必遊景點。 相關文章 日本直擊｜鳥取縣米子直航開催 賞沙丘風情歎即捕鮮味紅楚蟹 18:29 2024/11/01 日本直擊｜鳥取縣米子直航開催 賞沙丘風情歎即捕鮮味紅楚蟹 日本旅遊｜超人氣生蠔BB限定Cafe東京開幕 必試主題Menu入手可愛周邊【附預約攻略】 12:39 2024/11/01 日本旅遊｜超人氣生蠔BB限定Cafe東京開幕 必試主題Menu入手可愛周邊【附預約攻略】 泰國親子遊｜「泰國通」馮凱淇必去親子遊景點推介 曼谷特大室內遊樂場+清邁親親大象 09:00 2024/11/01 泰國親子遊｜「泰國通」馮凱淇必去親子遊景點推介 曼谷特大室內遊樂場+清邁親親大象 你可能感興趣 日本直擊｜鳥取縣米子直航開催 賞沙丘風情歎即捕鮮味紅楚蟹 18:29 2024/11/01 日本直擊｜鳥取縣米子直航開催 賞沙丘風情歎即捕鮮味紅楚蟹 日本旅遊｜超人氣生蠔BB限定Cafe東京開幕 必試主題Menu入手可愛周邊【附預約攻略】 12:39 2024/11/01 日本旅遊｜超人氣生蠔BB限定Cafe東京開幕 必試主題Menu入手可愛周邊【附預約攻略】 泰國親子遊｜「泰國通」馮凱淇必去親子遊景點推介 曼谷特大室內遊樂場+清邁親親大象 09:00 2024/11/01 泰國親子遊｜「泰國通」馮凱淇必去親子遊景點推介 曼谷特大室內遊樂場+清邁親親大象 旅遊行程 旅遊資訊 中國 大灣區航空 佛教 機場