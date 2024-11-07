工人姐姐走佬｜前港姐許芷熒外傭疑欠債逃走　綜合5招提防工人姐姐借錢玩失蹤

▲ 前港姐許芷熒（原名：許亦妮) 大爆工人姐姐欠債走佬。

【外傭問題/聘請外傭/許芷熒/許亦妮】香港不少家庭也聘請外傭打理家務照顧老幼，已淡出幕前的2011年港姐季軍許芷熒（原名：許亦妮）婚後育有三名子女，這位靚媽也有聘請外傭幫忙照顧，今日許芷熒於IG大爆外傭「走佬」。

許芷熒於IG story分享「動態回顧」，去年剛生完第二胎的她發現再度懷孕，至於今年的同一日，她又有另一個「驚喜」，原來她的外傭姐姐疑欠債走佬，她寫道：

工人姐姐說家中有急事要走

立刻買機票給她早上回菲律賓

上的士去機場前

佢同我另一個姐姐講，自己在香港借了錢未還

▼ 點擊圖片放大 ▲ 許芷熒於IG透露工人姐姐「走佬」。（取自instagram） ▲ 許芷熒跟外傭「Naty媽」感情要好。（取自instagram） ▲ 2021年，許芷熒不捨工作32年的外傭姐姐退休回鄉。（取自instagram） ▲ 許芷熒一家。（取自instagram） ▲ 許芷熒一家五口。（取自instagram） ▲ 許芷熒為2011年港姐季軍。（取自instagram）

工人姐姐走佬｜5招防範外傭欠債玩失蹤

除了許芷熒外，藝人孫慧雪曾屢遇「麻煩女傭」，而外傭欠債或以僱主地址借貸事件，近年時有發生，雖說「防不勝防」，不過身為僱主亦要小心提防，以下提供5招給僱主的小貼士：

▲ 僱主必讀5招防範工人姐姐欠債走佬。（影片截圖）

1. 要求外傭出示護照

僱主可以定期要求外傭出示護照，確認對方沒有交出護照作抵押借貸之用，不過僱主不能代姐姐保管護照。

2. 保管私人信件

跟外傭簽約的那位家庭成員，要好好保管自己的信件，只因外傭想向「財仔」借錢，先要有僱主的地址證明才可，萬一外傭欠債，財務公司會以地址尋人，該家庭成員就添麻煩。

另外，別把信箱鎖匙交給外傭，避免她拿取信件作貸款之用。

最新影片：

3. 留意可疑信件及電話

當外傭收到電話或訊息時神色慌張，甚或躲起來傾電話，僱主就要注意下，此外某些財務公司假借生日卡、聖誕咭以及教會信件來向外傭追數，亦要多加留意。

並與工人姐姐保持良好溝通，嘗試一起尋找解決方法，以免對方等到無計可施的情況下走佬收場。

4.外傭工作表現異常

留意外傭有沒有不尋常舉動， 如頻頻做錯事、情緒不穩或曾提及家人需要幫忙等等，另外，僱主要留意外傭有否購買奢侈品或頻頻買新衫，始終外傭工資有限，這些對僱主而言是一個警示。

5.了解外傭信用背景

特別是聘請斷約外傭時，僱主要向中介公司或前僱主了解對方性格、工作態度、信用情況等。

若果不幸地遇上外傭借錢「走佬」，僱主要搵方法自保，僱主要第一時間通知香港入境處，並填妥「終止外籍家庭傭工僱傭合約通知書」，入境處收到這張表格後，大約兩周左右會寄出一封確認通知書。當財務公司聯絡僱主搵外傭的話，僱主將確認通知書給對方看，財務公司可停止聯絡僱主。

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