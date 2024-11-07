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非法賽車丨警方「奔駒」行動打擊非法賽車　拘14人扣查涉事私家車

社會

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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警方在反非法賽車行動中扣查14輛私家車。（經濟日報圖片）

警方展開行動「奔駒」打擊非法賽車，新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌今日（11月7日）表示，本年9月和10月警方針對澳門賽車即將舉行，在非法賽車黑點包括荃錦公路和屯門公路部署和錄影搜證。

行動中，偵測到6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車。其中3宗案涉及8輛私家車在荃錦公路非法賽車，部份私家車以俗稱「跑圈」方式不斷高速來回行駛，在限速50公里彎多和路窄的路面上，以時速高達135公裡行駛，並在彎位多次橫越路中的雙白線進行追逐。

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非法賽車丨扣查14輛涉案私家車

另外，3宗案件涉及6輛私家車，在屯門公路和吐露港公路主要幹道進行非法賽車。其中一宗涉及兩輛私家車，被發現由屯門公路經汀九橋互相追逐約18公里至青葵公路，在限速80公里路面上以時速157公里行駛，並在行車線間左穿右插，漠視其他道路使用者安全。

警方就行動中拍攝得到的片段，經調查後鎖定涉案目標人士，在10月28日至11月1日在全港多處展開行動，拘捕14名男子，報稱任職教師、護士和職業司機，尋回14輛涉案私家車，全部扣查作進一步檢驗。

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