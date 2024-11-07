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港鐵逃票｜內地大叔大媽坐東鐵頭等未拍卡被查　面臨高額罰款被網民嘲：貪心的後果

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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內地大叔大媽坐頭等沒拍卡，面臨高額罰款，網民：貪心的後果。

港鐵東鐵線設有頭等車廂，乘客須於月台及車廂指定的「頭等核准機」拍卡後方可使用，否則會被罰款。

近日，有人在小紅書發帖，指5位內地大叔大媽搭乘東鐵頭等車廂未付款被港鐵職員查票時發現，沒人罰款1,000元。此時引發網民熱議，部分網民認為遊客可能不知乘坐頭等須再次確認，但有目擊的網民道破內情，遂幾人被批：貪心的後果。

港鐵逃票｜乘東鐵頭等車廂未拍卡被查　

樓主上傳圖片並配文表示「一行五人，位位一千」，5位大叔大媽遊客乘坐東鐵頭等車廂未拍卡付款，被港鐵職員查票時發現，面臨共計5,000元的罰款。

據圖片可見，5位大叔大媽被帶至距離月台不遠處的角落，面色凝重，正等待一旁的4位地鐵職員處理。

港鐵逃票男｜疑內地男港鐵逃票　尾隨出閘港女O嘴驚呆：係咪窮到咁？

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港鐵逃票｜網民：貪心的後果

不少網民表示來港旅客或許不清楚東鐵頭等拍卡規定，呼籲體諒，「睇個樣應該都唔知」、「其實好多人不知頭等要另外拍卡，特別是第一次過來的旅客」、「因為內地地鐵沒有頭等，他們可能意味香港也是這樣」。

不過，一自稱目擊事件的網民透露「我昨天從羅湖坐頭等回來，等車的時候好像就是他們排在我後面，我當時也一度懷疑他們有沒有拍卡。最右邊那個男人一直在跟同行的人解釋什麼是頭等，要拍卡才能進，可能會有職員進來查票之類的，所以不存在不知情的情況」。

於是網民紛紛指責大叔大媽的行為，「貪心的後果」、「捉得好」、「唔會可憐佢」、「有些人就是喜歡僥倖」、「支持執法犯法就要接受處罰」。

港鐵逃票｜乘頭等未付款須繳交附加費

根據港鐵《車票發出條件》，頭等車廂不設補票，未持有效頭等車票乘坐頭等，須繳交附加費，費用為港幣1,000元。

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