星二代｜湯鎮業率兩對雙胞胎子女行Catwalk　16歲孖女暴風長大晒長腿搶鏡

▲ 湯鎮業基因十分強勁，6子女當中有2對孖，子女們更是有樣有身型！

【湯鎮業/星二代】66歲「娛圈多仔公」湯鎮業經歷兩段婚姻，共育有6名子女，當中有兩對雙胞胎，上月大女湯愛嘉出嫁，湯鎮業正式榮升外父，當晚還高興得拖住兩對雙胞胎仔女行Catwalk，一對16歲孖女更搶盡父兄鏡，騷出逆天長腿，甚有名模架勢！

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多仔公湯鎮業｜育6孩有2對孖基因強

現年66歲的湯鎮業是娛圈多仔公，1993年與有「翻版林青霞」之稱的姜坤結婚後，育有大女湯愛嘉及雙胞胎兒子湯君慈與湯君耀，這段婚姻維持8年便結束；之後湯鎮業與一名內地紅顏知己誕下1個兒子，但就未有跟對方組織家庭，後來又再遇上比他小25歲的現任太太鄒文靜，兩人於2008年結婚，婚後育有一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡。

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多仔公湯鎮業｜與孖仔孖女行Catwalk

大女兒湯愛嘉上月出嫁，展超高顏值和美好身段，其實湯鎮業基因強勁，6名子女都各有千秋，連年紀最小的孖女都已經亭亭玉立，愈大愈靚。大女結婚當晚，心情大靚的湯鎮業還率領兩對雙胞胎仔女齊齊行Catwalk，並在抖音分享影片，影片中見到站C位的湯鎮業與一對孖仔穿上型格西裝，孖女則以西裝外套配短褲，兩名女兒身材比例絕佳，同樣擁有修長美腿，而且走Catwalk時表情冷酷，十分有型格！

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多仔公湯鎮業｜一對孖女長腿搶fo

在短短的片段中，孖女「盡晒fo」，氣勢完全蓋過兩個哥哥和爸爸，網民留言大讚湯鎮業有福氣：「只能說他老婆很會生」、「這才是人生大贏家，真正的兒女雙全」、「他命真好，娶到的兩個女人都是有雙胞胎家族遺傳。」

多仔公湯鎮業｜3子女名校出身

湯鎮業的子女除了有樣，還十分有才，大女湯愛嘉是名校畢業生，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，孖仔湯君慈及湯君耀畢業於名校聖士提反書院，之後跟姐姐一樣入讀UCLA，主修社會經濟學，副修電影；而加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，UCLA）創立於1919年，為QS世界大學排名（QS rankings）50大名牌大學，每年學費約為277,399港元。

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