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教評專欄｜鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ　爸媽驚喜現身讀信送祝福

升學教育

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ，爸媽驚喜現身讀信送祝福。

【教評經脈/元朗公立中學校友會鄧兆棠中學/中一迎新營】升了中，一直被稱呼為「小朋友」的小六孩子們，身份驟然升了級，一躍成了青少年。矛盾的是，隨著體能及認知的增長，在家，他們變得自信；在校，卻因為年紀最少，環境陌生而變得患得患失。中學老師深明同學升中的難點， 一般都會為新生舉辦適應活動。而我們為新生準備的節目，面向中一新同學，也緊扣他們和家人的關係。

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校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

在暑假，這邊廂中一新生尚在課室上銜接課，那邊廂我們約了家長，與他們分享升中生將會遇到的挑戰和需要，同時也和家長定個密約……

開課了，我們選擇了9月的一個星期五及周六，舉辦了一個在校的迎新營。星期五的日間，中一同學真「羨煞旁人」，整天在校參與團隊遊戲，深化同學間認識及師生間的信任。到了傍晚，期待已久的校園燒烤快要開始了! 忽然同學們由導師方得悉要執行一個「不速」的任務，原來，同學的家長快要到校探營了，同學們得要做個主人家，把第一件燒烤好的食物，先給自己的爸媽送上，這是我們和家長之間的密約之一，為同學帶來了第一個驚喜。

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燒烤過後，爸媽執行我們的第二個「約定」—— 他們取出了一封信函，把孩子帶到校園一隅，把信函讀出，道出他們對孩子的欣賞、為孩子的成長而感到喜悅、及他們對孩子成長的期望；接著他們為孩子送上小禮物，為未來的中學生活寄予祝福。這一刻，校園没有喧鬧聲，只有燒烤爐中薪火的霹拍伴著每個家庭的細語，偶爾也傳來一兩聲感人的低泣。對了，我們不希望中學生活成了家長和孩子間的屏障，我們希望學校是一個媒介，把家長和同學的心拉在一起。

校園短聚後，家長要告辭了，就像要為孩子的獨立與成長之旅鬆開提攜之手，讓雛鳥練習飛行，靜待他們展翅高飛的一天 。

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撰文 : 潘詠儀 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學校长

欄名 : 教評經脈

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