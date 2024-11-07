丁父憂︱孝順女陳彥行為爸爸舉行安息禮　疑似女兒生父低調現身

▲ 孝順女陳彥行為爸爸舉行安息禮，疑似女兒的生父低調現身。

【陳彥行/秘密產女】早前被爆秘密產女的陳彥行，早前老公離世，出名是孝順女的她，為老公舉行安息禮，送爸爸最後一程。她將照片上載到社交網，並透露有帶同女兒出席，「真係唔想時間過得咁快，妞妞好乖，整個安息禮好靜咁坐定定喺度。」不過在大合照中，見到一名身形圓潤的男士，陳彥行為免對方的容貌曝光，所以用公仔遮住他的樣子，令人猜測就是女兒生父。

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現年48歲的陳彥行，早前被爆於3年前秘密產女，有傳女兒的生父是黃子華的司機，不過她一直沒有公開另一半的身份，而陳彥行的爸爸早前仙遊，前兩日，陳彥行上載父親安息禮的照片上網，寫道:

爸爸 ，天家再見了。

身穿黑色長裙頭戴白花的陳彥行哭得雙眼通紅，她月前曾寫道:「在您有生之年也能看到小孫女出世，最後時光仍有我們陪伴著並不孤單。我知道我們做女兒的日常照顧得您不夠完美，但我們也盡了自己的能力。希望您能感受到，爸爸 我們約定天家再相見吧！」

而大合照中，見到一名身穿白色T恤的男人站在行姐身旁，該男士身形圓潤，疑似就是陳彥行的另一半，女兒的生父，而為免對方容貌曝光，陳彥行特意用公仔遮住他的樣子。

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