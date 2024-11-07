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肝癌｜26歲男確診肝癌晚期　女友不離不棄病情奇蹟穩定共諧連理：活著就要好好愛

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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【肝癌／癌症／抗癌／分手／結婚】愛的奇蹟！內地一名26歲男子不幸確診肝癌晚期，為免拖累女友便多次勸她分手，但對方堅拒分手，一直守在他身邊陪他渡過艱難時刻，經過一段時間治療，事主如今病情奇蹟穩定共諧連理。

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Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

肝癌｜畢業後突患肝癌晚期 女友堅守照料

綜合內媒及事主抖音平台「唤起一天明月（小朱）」分享，事主於2022年與女友剛剛畢業結束異地戀，並打算於年尾訂婚，未料一切安頓好、開始投身工作，便開始經常身體不適，起初以為胃痛，未料經檢查後確診肝癌晚期且已轉移。

發現病情後，事主女友開始不斷翻查資料、諮詢醫生，更去了寺廟哭著叩頭了幾百個頭為他求福，期間事主亦開始接受數不盡的治療，亦因為不想拖累女友，多次勸她分手、想讓她離開，但對方仍一直堅定選擇陪在他身邊。

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相關內容：不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友 新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信

肝癌｜病情奇跡穩定 兩人終順利成婚

在治療過程最痛苦的時後，事主不願吃飯，女友更會四處奔波買營養餐哄他吃下、在不適時無微不至的照料著他；治療後期又鼓勵他出門走走、做康復訓練。漸漸他的身體亦開始好起來，慢慢地可以出門、上班，再定期到院接受治療，而情況穩定後，兩人亦順利訂婚。

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2023年事主再做檢查，發現身體指數已回復正常、病情奇跡穩定，而他亦在不久後正式向女友求婚、順利成婚。如今兩人結婚已到一周年，依然非常恩愛。事主亦非常感激對方的陪伴，坦言：

剛得知患癌時，我哭過、迷惘過、不解過，但只要有她在，我的心總是那麼的踏實，只要努力地向前走，那麼一定會有曙光。

而事主女友、如今的妻子接受媒體訪問時亦笑指，自己得知他患病時，並沒有其他的想法，只覺得自己必須要堅定地和他在一起，活著就要好好愛：「我要用我所有意志去支撐他！」而對於未來的計劃，她則表示：「希望他好好活著，陪自己到白髮蒼蒼。」

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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資料來源：抖音@唤起一天明月（小朱） 、瀟湘晨報

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