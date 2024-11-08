廢物處理可持續發展研討會  THEi高科院探討新技術與跨專業合作

▲ 一眾政商界翹楚雲集，並任主禮嘉賓，包括港區人大代表、前運輸及房屋局局長、香港工程師學會副會長陳帆（左11）、英國皇家特許建築工程師協會香港地區主席施家殷（左3）、香港中華廠商聯合會會長盧金榮（左4）、亞洲聯合基建控股有限公司主席彭一庭（左9）等。

香港地少人多，土地資源珍稀，固體廢物管理向來是香港可持續發展的重要議題，社會各界積極改變資源耗用及棄置廢物模式，比如應用再生能源或生物科技等。早前香港高等教育科技學院（THEi高科院）舉行「可持續、全面且有效的垃圾及廢棄物處理－其運作及其對國家的效益」研討會，企業代表、環境學者、政策者及THEi高科院綠色工程與可持續發展學生均參與其中，就固體廢物的處理及管理進行跨專業交流，探究業界嶄新技術，分享實踐成效，促進不同領域及中港合作。



人才培訓 開放思維



政府多年來倡議氣候行動計劃、環境保護、廢物管理和智慧城市發展，當中需求大量的管理及技術專才。為此，THEi高科院校長劉建德教授着重提高相關學術課程和科研成果質量，致力與內地和海外不同大學建立良好合作夥伴關係，帶來創新和實務的學習平台，以培育業界人才支援香港工業的發展。他認為教育與人才培育對未來邁向可持續發展至關重要：「凡事應先從教育推行，讓普羅大眾從小建立環保及減廢意識，新的政策才能得到市民的支持與實踐。其次，學院開設綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程，期望為年輕一代提供全面的專業知識、緊貼最新科技發展的培訓與技術，以及與行業持分者互動學習的機會，提升他們對環保永續的知識和興趣，在適當的崗位上發揮潛能。」

▲ THEi高科院校長劉建德教授指出綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程，旨在培養具備綠色技術、可持續發展及資訊科技技能的專業人才，積極響應政府環境保護和廢物管理的政策，為業界輸送更多Work-ready的人才。

劉建德教授重申，要推行可持續發展的理念，首要條件必須抱持開放的態度與思維，去接納及嘗試各種新事物：「人不能默守成規，應多主動與不同相關領域和專業團體交流、合作，接納他人的優秀，學習對方的成功之道，同時應用新的科技彌補自身的不足。學習新知及新技術，並不意味要放棄現有的資源、系統或技術，亦無需從零做起、從無變有，而是在已有的資源之上進行優化及改良，從而促進行業科技及廢物處理的可持續發展，最終達至提升人的生活質素、工商業的營運效率。」



可再生能源 推動碳中和



研討會上邀來多位專家分享綠色永續方案，其中香港機電工程署助理署長姚德泰工程師負責推動本地能源效益及可再生能源的應用，另執行關於能源標籤、建築物能源效益及電力安全的相關法例。姚德泰說：「隨着國家訂立2030年的雙碳（碳達峰及碳中和）目標，機電工程署在推動減碳方面不遺餘力，同時預視到香港三大堆填區即將飽和，因而大力推廣淨零發電、節能、綠色建築及綠色運輸，以擺脫對堆填區的依賴，轉為利用高科技處理無法重用的都市固體廢物，甚至推行『轉廢為能』的措施。例如政府旗下O．PARK1能夠採用厭氧分解技術將每日都市製造近200公噸的廚餘轉化為每年1千400萬噸電能，應付到5萬住戶每年的電力需求，同時間接減少電力公司生產電力而排出的溫室氣體。」

▲ 香港機電工程署助理署長（電力及能源效益）姚德泰工程師，分享機電工程署在推動碳中和方面的貢獻，推動創新科技的研發和應用。

姚德泰強調，要達到政府願景，相關的廢物處理技術及專才的投入是重要一環。因此機電署與業界及教育界時常保持緊密聯繫，研討會顯然助力THEi高科院綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士生了解行業當前的發展趨勢及嶄新技術。有見機電署最新成立的人工智能分部研發出人工智能冷水機優化系統，有效實時控制製冷機組的表現。另一邊廂，機電創科網上平台（E & M InnoPortal）則羅列政府部門、公營機構及機電業界的服務所願，讓創科界可提出相應創新科技解決方案，以作配對及進行實地試驗，加強各領域、地區的專家交流合作，發揮政府作為創新促成者的角色，推動業界在綠色科技的研發及應用。



社會創新解決方案



研討會上另有多位嘉賓發表演說，分享綠色創科所帶來的環保效益和經濟價值，以及就「共創可持續發展未來：香港廢物管理的協作方法」為題開展座談討論，與會者共同因應香港廢物管理所面臨的挑戰與機遇，以數據、政策效能及技術應用，分析本地廢物管理協作的可行性，通過多樣的可持續的政策、社區參與、科技創新和循環經濟的推廣，有望達到整體性環環相扣的廢物管理系統。這不僅有助環境保護，還能提升市民的生活質素，實現減廢及資源再生，共創可持續發展未來。

▲ 一眾研討會嘉賓合照，（左起）香港專業及資深行政人員協會秘書長彭一邦博士工程師、JP，香港生產力局首席創新總監張梓昌博士，香港工業總會副主席及第26分組（環境工業協會）主席周治平，環保促進會行政總幹事何惠萍，THEi高科院校長劉建德教授，工程及科技學會香港分會委員會委員（2024年度）何永業工程師，THEi高科院副校長（學術）曾偉基教授，以及香港可持續發展研究中心創辦人朱兆麟。

▲ 湖南軍信環保股份有限公司副總經理覃事順

覃事順專程從湖南長沙到港分享他所管理的湖南軍信環保股份有限公司，在長沙焚燒垃圾技術上的成功案例，展示當中的環保效益和經濟價值。「焚燒和堆填是兩大主流的廢物處理方式，而焚燒相對比較節省空間，對環境保護與土地潔淨方面亦較友善，其以高溫氧化的操作有效減少垃圾體積和重量，同時產生電能和熱能供應廠房或社區所需。內地與香港情況一致，由政府、商企、學校、家庭方面着手推行公民教育，培養人民環保意識，方能推進未來綠色永續發展。」

▲ 粵港澳大灣區企業家聯盟ESG委員會主席兼粵銅紫荊星章太平紳士何建宗教授

作為國際知名紅潮和水質研究專家的何建宗，近年專注研究極地的海洋微藻如何解決水污染及創造綠色經濟效益。他形容：「世界沒有廢物，只有放錯地方的資源。教育也是，沒有庸才，只有放錯人才在不適合的地方。紅潮生物放在海洋會造成破壞，但放在污水處理廠則有助潔淨水質，效能可達至三級污水處理，在內地工業污水處理具很大的發展潛力。好好利用這種微藻固碳技術不但有助推動環境保護，更可開發國家碳金融的力量。」

▲ 信和集團助理總經理（創新）林愛倫

信和集團一直致力於環境保護，時刻推行創新的廢物管理方案。林愛倫就信和集團在實踐綠色創科領域的成功作分享：「近年集團把塑膠廢物升級再利用，轉化為環保磚（Ecobricks），既減少塑膠污染，亦為建築材料提供新的選擇；另外，我們將玻璃廢物變成高品質的家具及載具，提升了垃圾處理效率的同時，亦促進資源的循環使用，賞心悅目的玻璃製品能提升生活品質；我們更成功將食品廢物轉化為有機肥料，為農業提供可持續的肥料來源。」

▲ 香港特別行政區第十四屆全國人民代表大會代表朱立威

國家要成功推行綠色創科政策發展，必有賴地區性的支援，包括提高市民的環保意識，鼓勵大眾身體力行支持綠色創科或環保政策的推動。朱立威分享進入社區推廣廢物處理的所見所聞：「為區議會服務必然會第一身接觸市民大眾，如何將複雜的政策、創新技術、經濟及環境效益等資訊清晰地傳遞予市民接收，是一大難關，須花時間及耐性向他們解釋有效的廢物處理廠不僅能夠減少環境污染，還能轉化廢物為可再生能源，為國家帶來多重效益。」

（特約）