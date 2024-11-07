特朗普大樓｜特朗普搬離24K鍍金豪宅重返白宮　金色「特朗普大樓」被列世界十大最醜建築

▲ 搬離24K鍍金大宅重返白宮，特朗普金色大樓被列世界十大最醜建築。

【美國總統大選2024/美國大選結果/Trump Tower/特朗普大樓】特朗普（Donald Trump）當選為第47任美國總統，這會是他的第二個任期，並將二度入主白宮。不過特朗普上次當選總統時，曾豪言「白宮是他住過最細的屋！」，更不會一整年住在白宮，偶爾會返回其金碧輝煌的紐約豪宅。可是他的黃金屋曾惹人反感，同為金色幕牆、位於拉斯維加斯的酒店更列入世界十大最醜建築，為何特朗普如此鍾情金色？

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▲ 特朗普較早前的家庭合照，可見到連杯子都是金燦燦的。（相片來源Myfirstclasslife.com）

特朗普大樓｜與老婆兒子同住「黃金屋」

美國大選結束，共和黨特朗普勝出成為第47任美國總統，二度入主白宮。眾所周知，特朗普商人出身，自家府邸豪華程度與白宮相比又如何？根據白宮官方網站資料，白宮位於華盛頓市中心，總面積為5,100平方米，共6層的建築群，當中的白宮行政官邸佔據了3個樓層，為美國總統家庭居住的地方。

現時特朗普和第三任妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、18歲兒子巴倫（Barron Trump）一起居住在以他為名的特朗普大樓（Trump Tower）最頂層的複式單位，位於紐約市中心地帶第五大道725號，繁華都市美景盡收眼底。雖然白宮面積較大，但特朗普的豪宅內部裝修極盡奢華，甚至乎可用「舉世震驚」來形容。

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特朗普大樓｜鍾愛路易14風格的奢華

有人認為如果不了解什麼叫做土豪，看完如皇宮般的特朗普紐約豪宅，包保你明白晒！鍾愛路易14風格的特朗普，以金色為主調，大手筆將24K鍍金鋪滿牆面和大量大理石做為室內裝飾，從家具到地毯，再到裝飾用大圓柱和畫框等，全都極盡奢華之能事，還能俯瞰紐約中央公園和飽覽曼哈頓無敵景觀。

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特朗普身家｜史上最富有總統

根據《福布斯》的報道，2024年特朗普的淨資產約為55億美元，位列全球500位富豪榜的第481位。他是美國歷史上最富有的總統，其財富遠超過其他歷任總統。如約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）的淨資產約為13億美元，而喬治·華盛頓（George Washington）則為7.08億美元。

2016年，特朗普登上《時代》雜誌封面時，曾公開介紹他在66層樓上打造的奢華超巨型客廳。相比之下，第42任總統克林頓（Bill Clinton）和第44任總統奧巴馬（Barack Obama）在就職時的個人財富都相對較少。

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特朗普當選｜評選世界10大最醜建築

不過，英國建材公司Buildworld於2023年公佈世界10大最醜建築排名，特朗普大樓卻榜上有名！該排行榜使用了HuggingFace收集來自世界各地Twitter網民關於建築物的帖子，再以情緒分析工具以當中的負評百分比來計算出「世界上最醜建築」的排名。

其中位於蘇格蘭首都愛丁堡的The Scottish Parliament Building，有超過42%的Twitter負面貼文，因此被認為是世界最醜建築，接著是位於華盛頓的聯邦調查局總部J. Edgar Hoover大樓拿下第2名。其他亮點還包括北韓首都平壤的柳京酒店、牽扯到共濟會陰謀論的丹佛國際機場等。

當提到排第10的拉斯維加斯特朗普酒店時，當地居民和遊客除了記得其高達189米的壯觀高度外，更多的卻是對其金光閃閃的負面印象。這座龐大而平凡的建築讓當地人感到生活乏味，閃耀的金色外觀更是引發了反感。在市民眼中，這座建築象徵著大財團和不平等的財富分配。

特朗普大樓｜連設計師也嫌金色俗氣

特朗普作為唯一涉足地產和建築的前美國總統，在美國的多個城市幾乎都能見到他的「Trump Tower」，大部分都沿用了傳統的設計風格，使用黑色、金色和玻璃幕牆，外觀方正而單調，甚至帶有一種俗氣的土豪氣息。就連曾與之多次合作的設計師指出，特朗普甚麼也要金色，拉斯維加斯特朗普酒店正是這樣妥協下設計出來的。

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