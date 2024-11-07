校園直擊｜佛教林炳炎紀念學校再辦學生市集　學創業理財助生涯規劃提升社交技巧

▲ 佛教林炳炎紀念學校再辦學生市集，學創業理財助生涯規劃提升社交技巧 。

【佛教林炳炎紀念學校/生涯規劃/溝通/理財】有小學自去年成功首辦一個以學生為主導的學生市集後，今年決定捲土重來，學生參與攤位遊戲及義賣攤位的營運工作，從中學習生涯規劃、社交溝通技巧、理財營商、生命教育等，亦有助於提升自信、啟發個人成長。學生市集不但帶給學生另類的學習體驗，義賣攤位的收入將捐予海外有需要的團體，為他人送上關懷，難怪學生都覺得活動別具意義。

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佛教林炳炎紀念學校︱生涯規劃部署 小學生變身小檔主

去年佛教林炳炎紀念學校首次舉辦「學生市集」這個生涯規劃教育活動，學生變身小檔主，參與不同主題攤檔的營運工作，達致多元學習體驗，師生與家長一致好評。在去年經驗基礎下，再在多方面作出優化，今年再辦活動，務求締造更豐富的學習體驗。

9月開學後，學校為學生安排6個類型角色的學習體驗，包括實務型（重複製作手作品）、探究型（收集數據，分析數據，利用數據制定定價策略）、藝術型（繪畫市集宣傳畫作）、社交型（過程中和同學們溝通合作）、傳統型（整理物資，整理收集到的數據），以及企業型（演習銷售過程，學習銷售技巧）。透過體驗不同角色，除掌握營運市集攤檔的知識外，亦讓學生認識自我、了解升學及職場發展的機會，有助他們及早做好生涯規劃。

佛教林炳炎紀念學校︱遊戲攤位學社交技巧 學生大膽嘗試

學生市集分為遊戲攤位及義賣攤位這兩大部分。由一至三年級學生負責的遊戲攤位，今年有多個趣味主題，如中華傳統文化、香港特色、星空、星座等。他們在老師協助下，構思遊戲玩法、設計及布置攤位，市集當日更化身攤位遊戲的主持人，接待參觀者、跟他們講解遊戲玩法、控制攤位秩序等。

負責學生市集的練思宇主任表示，愈低年級的學生表現得愈積極，可能由於他們以前較少接觸過屋企以外的活動。「特別是一年級學生，意想不到他們都很熱心跟參觀者介紹遊戲玩法，雖然一、二年級學生的解說技巧可能要老師協助，但他們肯大膽嘗試，對提升社交溝通技巧及自信有所幫助。」四年級學生王可馨說：「去年參與遊戲攤位的工作，如布置攤位、招呼參觀者等，我覺得很有成功感。」

佛教林炳炎紀念學校︱義賣成品助己又助人 堅持就能做好

義賣攤位由四至六年級學生負責，事前他們製作多個不同主題的成品，如搯絲琺瑯、花草紙燈籠、擴香石膏、果凍蠟燭、浮遊花瓶、滴膠標本、葉雕等。每種成品的製作過程繁複，少一點耐性也不能成功，就以葉雕為例，葉子又要用水煮，葉子冷卻又要用紙巾吸乾水份，葉子變乾後才可雕刻圖案。六年級學生吳銘偉說：「葉雕製作超難，不時失敗，有時難免感到不開心，但老師叫我們堅持到底。堅持就可以慢慢做得好。」

活動當日學生化身小檔主，向參觀者推銷成品，體驗營運一盤小生意的滋味。四年級學生黃竣然分享箇中點滴：「事前我班同學已構思好營銷技巧，一開檔馬上大減價，如果買兩個我們就免費表演一次魔術，希望讓社區人士認識到我們多才多藝的一面。」

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佛教林炳炎紀念學校︱展「自利利他」精神 收益捐葵青扶輪社

學生市集的舉辦有賴葵青扶輪社的支援，義賣攤位的收益將捐予葵青扶輪社提供服務的其中一個本地註冊慈善團體，用以協助本地及海外有需要人士，對此學生們都覺得十分有意義，盡展佛教的「自利利他」的精神，自己有所得着亦可幫助他人。

重溫當日學生市集精彩片段

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