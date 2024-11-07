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台北旅遊｜《我的英雄學院》主題限定Cafe 入手珍貴周邊消費滿額送明信片

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

《我的英雄學院》台北限定Cafe由即日起至12月15日開放。（OU-EN CAFE Facebook專頁）

我英粉絲注意！《我的英雄學院》主題限定Cafe登陸台北，唔單止有特色主題Menu同打卡位，更可入手大量珍貴周邊！

今次主題Cafe由即日起至12月15日，為期一個月限定舉行。主題Menu相當用心，設計因應各主角的個性特色，如爆豪為「火爆炸彈 勝者雞翅」炸物餐，半冷半燃的焦凍為「紅白醬拌拌義大利麵」、可使出超高溫藍火焰的荼毘為「蒼炎燃燒 藍莓Yogurt」，至於綠谷的最像真，配合其黑鞭個性推出墨魚黑義大利麵。

（OU-EN CAFE Facebook專頁）

至於飲品方面，亦因應角色的代表色創作。如綠谷的「全覆式芭檸綠」、御茶子的粉色焙茶拿鐵，抹消則為全黑色的炭纖維拿鐵，而反派渡我被身子擁吸血變身的個性，其代表飲品為鮮紅色士多啤梨梳打，咋看之下還以為真的在飲血！

點擊圖片放大
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餐廳佈置盡顯心機，每張枱均代表不同角色，英雄、反派都有！牆上亦貼滿角色圖案，及經典打鬥名場面，處處都是打卡位！

除了食和打卡，現場更有大量限量周邊可供購買，其中包括戰鬥劇照小立磚、立牌、文件夾、毛巾、隨機色紙、貼紙包等等，而凡消費滿台幣600元（約港幣$144），更可獲贈隨機明信片一張！

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各位我英粉，遊台的話絕對不容錯過這間限定Cafe！

我的英雄學院 x OU-EN CAFE 聯名咖啡廳

日期：即日起至12月15日
地址：OU-EN CAFE（台北市中山區錦西街25號）
營業時間：11am至8:50pm
訂位網站：請按此

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