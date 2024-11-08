  • 26°C
香港時間：2024119日 (六) 16:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超過97%香港人缺鈣！　鈣思寶 1日2包滿足成人每日100%鈣所需*

特約

發布時間： 2024/11/08 00:00

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

食物安全中心公布的《香港首個總膳食研究：礦物質》報告顯示，超過97%香港人從膳食中攝入鈣的分量低於世界衛生組織所建議的標準，平均每日只攝取430毫克鈣，遠低於建議攝取的標準。我們的身體含有最多的礦物質正正是鈣，人體大部分的鈣儲藏在骨骼和牙齒中，餘下的則儲藏在血液中，有助血液凝固、協助心臟肌肉收縮等。長期鈣質吸收不足，引致的問題可大可小，可能會容易出現抽筋、脫髮、睡眠質素變差、指甲變脆等情況。同時因為長期鈣質不足，人體從骨骼抽取出鈣質以維持血液中鈣離子的濃度，長遠而言，降低骨質密度而增加患上骨質疏鬆的機會和骨折風險。 

根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》（2023版）建議，7歲以上建議每日鈣攝入量為800毫克，其中9歲到17歲兒童及青少年的每日鈣攝入量為1000毫克。全球每3秒就有一個人因為骨質疏鬆而骨折，長者作為⻣質疏鬆的高風險群組，更需要重視每日的鈣質攝取量。

飲食中攝取不足夠的鈣質，不良的生活習慣也令骨質疏鬆有年輕化的趨勢。

一日兩包原味鈣思寶™滿足全日鈣質所需*

奶製品、豆製品、深綠色蔬菜、魚類也是含有豐富鈣質的食物。但是亞洲人一般較少進食奶類食物，亦較常出現不同程度的乳糖不耐情況。香港人工作、生活繁忙，外賣、快餐盛行，日常又多飲用咖啡、奶茶，也影響膳食中的鈣質吸收。

不少人因為乳糖不耐症、討厭牛奶的味道、需要冷藏等不同的原因而選擇植物奶。市面上更有植物奶會添加鈣，鈣質含量比牛奶更高！以一盒250毫升的維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶為例，含有425毫克鈣，熱量僅88千卡，比牛奶多55%鈣，低45%熱量^，每日兩盒，就可以輕鬆補充成人每日所需的100%鈣*。

另外，維他命D亦是一種很重要的營養素，能幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，強健骨骼。但我們經常坐在室內的冷氣房，較少機會透過適度的陽光照射來攝取維他命D。維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶含有豐富維他命D，可促進鈣質吸收。

高鈣植物奶系列　七款口味

維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列除了鈣質含量高、零膽固醇外，更提供低糖、無糖選擇，一共七款，可以滿足不同人士對健康營養的追求。例如素食人士或喜愛健身運動的人士，尤為關注蛋白質吸收，維他奶™鈣思寶™高鈣高蛋白質豆奶提供了優質植物蛋白，是增肌補鈣之選，一包豆奶含10克蛋白質，等於1.5隻雞蛋**。

維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列有多款選擇，適合有不同健康需要的人士。

超級市場優惠券：https://bit.ly/3CgwbHo 
便利店優惠券：https://bit.ly/4fbIUJZ 

^與全脂牛奶比較，資料來源: 澳洲新西蘭食品標準管理局
*根據中國營養素參考值計算
**根據一隻雞蛋(50克) 含有6.3克蛋白質計算 (參考資料: 美國農業部 FoodData Central)。一包250毫升維他奶™鈣思寶™高鈣高蛋白質豆奶含有10克蛋白質。

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月09日 時間12:05）
食油健康｜兒子體重達220磅毒物專家靠1招關鍵控油 成功激減66磅不再復胖
食油健康｜兒子體重達220磅毒物專家靠1招關鍵控油 成功激減66磅不再復胖
情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗
情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗
打風預測｜下午3時40分改發三號風球　天文台料本港普遍風力逐漸增強【不斷更新】
打風預測｜下午3時40分改發三號風球　天文台料本港普遍風力逐漸增強【不斷更新】
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】