超過97%香港人缺鈣！　鈣思寶 1日2包滿足成人每日100%鈣所需*

食物安全中心公布的《香港首個總膳食研究：礦物質》報告顯示，超過97%香港人從膳食中攝入鈣的分量低於世界衛生組織所建議的標準，平均每日只攝取430毫克鈣，遠低於建議攝取的標準。我們的身體含有最多的礦物質正正是鈣，人體大部分的鈣儲藏在骨骼和牙齒中，餘下的則儲藏在血液中，有助血液凝固、協助心臟肌肉收縮等。長期鈣質吸收不足，引致的問題可大可小，可能會容易出現抽筋、脫髮、睡眠質素變差、指甲變脆等情況。同時因為長期鈣質不足，人體從骨骼抽取出鈣質以維持血液中鈣離子的濃度，長遠而言，降低骨質密度而增加患上骨質疏鬆的機會和骨折風險。

根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》（2023版）建議，7歲以上建議每日鈣攝入量為800毫克，其中9歲到17歲兒童及青少年的每日鈣攝入量為1000毫克。全球每3秒就有一個人因為骨質疏鬆而骨折，長者作為⻣質疏鬆的高風險群組，更需要重視每日的鈣質攝取量。

▲ 飲食中攝取不足夠的鈣質，不良的生活習慣也令骨質疏鬆有年輕化的趨勢。

一日兩包原味鈣思寶™滿足全日鈣質所需*

奶製品、豆製品、深綠色蔬菜、魚類也是含有豐富鈣質的食物。但是亞洲人一般較少進食奶類食物，亦較常出現不同程度的乳糖不耐情況。香港人工作、生活繁忙，外賣、快餐盛行，日常又多飲用咖啡、奶茶，也影響膳食中的鈣質吸收。

不少人因為乳糖不耐症、討厭牛奶的味道、需要冷藏等不同的原因而選擇植物奶。市面上更有植物奶會添加鈣，鈣質含量比牛奶更高！以一盒250毫升的維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶為例，含有425毫克鈣，熱量僅88千卡，比牛奶多55%鈣，低45%熱量^，每日兩盒，就可以輕鬆補充成人每日所需的100%鈣*。

另外，維他命D亦是一種很重要的營養素，能幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，強健骨骼。但我們經常坐在室內的冷氣房，較少機會透過適度的陽光照射來攝取維他命D。維他奶™鈣思寶™高鈣原味豆奶含有豐富維他命D，可促進鈣質吸收。

高鈣植物奶系列 七款口味

維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列除了鈣質含量高、零膽固醇外，更提供低糖、無糖選擇，一共七款，可以滿足不同人士對健康營養的追求。例如素食人士或喜愛健身運動的人士，尤為關注蛋白質吸收，維他奶™鈣思寶™高鈣高蛋白質豆奶提供了優質植物蛋白，是增肌補鈣之選，一包豆奶含10克蛋白質，等於1.5隻雞蛋**。

▲ 維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列有多款選擇，適合有不同健康需要的人士。

超級市場優惠券：https://bit.ly/3CgwbHo

便利店優惠券：https://bit.ly/4fbIUJZ

^與全脂牛奶比較，資料來源: 澳洲新西蘭食品標準管理局

*根據中國營養素參考值計算

**根據一隻雞蛋(50克) 含有6.3克蛋白質計算 (參考資料: 美國農業部 FoodData Central)。一包250毫升維他奶™鈣思寶™高鈣高蛋白質豆奶含有10克蛋白質。

（特約）