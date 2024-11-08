染髮安全｜女生Salon漂髮被漂斷髮頭皮灼傷痛哭　店方1句回應惹公憤【附7招減少染髮傷害】

【染髮／漂髮／漂染／禿頭／頭皮灼傷】頭髮猶如女士性命，不時為漂亮髮色漂染乃是人之常情。台灣一名少女在當地一間知名髮廊漂髮後，居然被髮型師漂斷頭髮慘變禿頭，頭皮更被灼傷，坐在店家門口崩潰爆喊，而店家回應極過分，引起網民公憤。

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台南一名網民在Facebook專頁「爆廢公社」發文，指友人日前在台南一間稍有名氣的髮廊漂髮，沒想到理髮師居然將女事主的頭髮漂斷，頭皮灼傷至禿頭。少女當場崩潰大哭，坐在店外爆喊。當時理髮師敷衍表示「送你護髮半年」作為補償，加上態度惡劣，讓女事主非常憤怒，

漂斷之後一直要讓我朋友護髮、剪短，在那邊接髮、用頭髮2至3年了居然還可以漂斷+頭皮灼傷，是多不熟悉啊？

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後來女事主不接受店家毫無誠意的道歉，指明要找負責人追究責任。當時該名理髮師自稱自己就是負責人，女事主遂表示要提告，該名理髮師居然表示「要告就去告」。女事主其後亦有報警和求醫，正等待皮膚科醫生的診斷書。隨後，女事主收到理髮店來電道歉，指願意為女事主安排角蛋白護髮療程，直到新頭髮長出來，但女事主並不接受。

帖文下有很多網民留言，紛紛同情女事主遭遇，且對於店家的態度和行為非常憤怒，「頭髮是女人第二生命」、「太扯了，還態度那麼差，讓人更生氣」。據了解，女事主已就事件向當地消基會提出訴訟，爭取相關權益。

染髮安全｜7招減少染髮傷害

本港皮膚科專科醫生胡惠福就長期染髮習慣，提出7招減少染髮帶來的傷害：

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染髮安全｜5招安全染髮

臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康云知道》分享自己染髮的小貼士，事前事後會做5件事，減少身體吸收過多化學物。

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染髮安全｜5大建議降低染髮傷害

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症學會組織曾進行分析，現時未有實質研究報告顯示經常染髮會致癌，但仍有機會對髮質造成傷害，故此給予5大建議，有助把染髮傷害降到最低：

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