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學校動態︱愛秩序灣官立小學師生登雪龍2號　港洞穴探險隊副隊長勉勵學生探索精彩人生

升學教育

發布時間： 11 分鐘前

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港洞穴探險隊副隊長到訪愛官 ，勉勵學生探索自己的精彩人生 。

愛秩序灣官立小學/雪龍2號/蛟龍號】香港洞穴探險隊（簡稱「探險隊」）於2016年成立，是香港正式註冊的洞穴探險隊，屬國家級洞穴探險隊重慶探險隊的姊妹隊伍。成員來自不同的專業，有救護員、護士、freelancer （自由工作者）及攝影師等，各人都具備不同的能力，在探洞時，各有角色擔當，大家互相信任。至今，「探險隊」已探索洞穴多達800個，當中包括中國、日本、奧地利及印尼等地。副隊長袁仲軒先生到訪愛秩序灣官立小學（愛官），與同學們分享洞穴如何形成，如何裝備自己去探索洞穴。

分享見聞 學生見識何謂「探險」

袁仲軒先生又分享在探險過程中的所見所聞，奇趣萬分。2017年，「探險隊」成功征服全球最高洞廳重慶「二龍口洞」，洞高逾三百五十米，比國際金融中心一期更高。期間，有隊員用繩索凌空橫渡時不慎墮河，驚險萬分。袁副隊長還帶了他的探險裝備，讓同學親身體驗探險的樂趣。透過他的分享，同學們明白「探險」的意義。

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師生登上雪龍2號 增廣見聞

從浩瀚太空到萬米地底，從冰封極地到海洋深處，國家近年積極發展多個探險項目，在新領域的「探險」讓世界刮目相看。2024年，愛官有幸能安排師生登上「雪龍2號」及參加「蛟龍號」數字化深海典型生境國際研討會。

「雪龍2號」是中國第一首自主建造的極地科考破冰船，曾進行四十多次南極考察任務；「蛟龍號」是由中國自行設計、自主集成研製的首台7,000米級大深度載人潛水器，至今完成了300多次下潛，研究西太平洋海山區，搜集了617個生物樣本，以及10多個疑似新物種。師生從考察、講座及與專家交談中獲益良多，更明白國家為何投放更大量資源去「探險」。

愛官多元活動 助學生保持對世界好奇

「探險」是我們對未知的領域踏出重要的第一步，是我們對世界保持好奇的態度。從「探險」中，我們會更認識自己的能力及志向，也鼓勵我們更有勇氣去面對各式各樣的困難，也讓我們思考人類與大自然、與環境之間的關係。假如沒有「探險」，哥倫布就不會發現新大陸，人類亦不會走出地球向太空深處探索新世界。「探險」正是我們人類社會進步的原動力。

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愛官舉辦超過百項的校隊訓練及興趣班，當中有許多別開生面的項目，如單車、電子作曲、唱家班、STEAM科創、爵士舞、人工智能、機械人編程等，正是鼓勵同學懷著「探險」精神，向自己的才華出發，探索自己的精彩人生。

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