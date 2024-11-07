戰場上丨黎芷珊台慶節目網民評價兩極　連續2晚讓路特朗普惹腰斬傳言

▲ 黎芷珊主持的TVB台慶綜藝節目《戰場上》被傳腰斬。

【黎芷珊 / 戰場上 / 烏克蘭】由黎芷珊主持的TVB台慶綜藝節目《戰場上》，因被指立場偏頗遭網民投訴，甚至更傳被腰斬，而TVB尚未就此事件回應傳媒。

事因在日前（11月4日）首播的TVB節目《戰場上》內，黎芷珊與攝製隊走進當今世界戰火最激烈的兩大戰場烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。

戰場上丨黎芷珊到訪烏克蘭見證戰火下感人見聞 7人家庭親述冬天瑟縮地下室避難經歷

▲ 《戰場上》主持黎芷珊到布查屠殺紀念碑。

戰場上丨被指烏軍協助拍攝

當中，黎芷珊到發生4百幾名平名被殺嘅「布查慘案」所在地布查、首都基輔等，除由生還者講述俄軍入侵時情況，黎芷珊亦有引述居民經歷。不少網民認為香港媒體難得講俄烏戰事。

不過另一方面，有觀眾已認為節目立場偏重烏克蘭一方卻未有採訪俄羅斯，角度欠平衡，並有網民發現片尾鳴謝烏克蘭政府籌集資金嘅平台United 24，由此指攝製隊在當地有獲烏軍協助拍攝。

▲ 部份有網民指《戰場上》取材角度欠平衡。

戰場上丨節目表顯示繼續播

由此惹部份網民質疑節目偏頗，甚至提出要向TVB及通訊事務管理局等投訴，另有行為較偏激的網民圍攻黎芷珊個人社交平台。由此傳因為網民反應激烈，TVB為息事寧人，原本共10集的《戰場上》播至第3集便將腰斬。

現在《戰場上》只播了兩集，在昨晚（11月6日）因美國總統大選有結果，所以昨晚及今晚（11月7日），翡翠台晚上10時30分原本播《戰場上》的時段，調動改為播《特朗普重掌白宮》特輯。不過其實在過往每遇大事件，電視台也會調動電視節目，屬常見做法。

至於翻查TVB節目時間表，仍顯示明晚周五（11月8日）及下周也是播《戰場上》。可是，在myTV SUPER已搜尋不到該節目，而在官網原本專門介紹《戰場上》的文章也已不見了。

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