大學發展｜理大擬申放寬主校園高度上限至90米　稱為配合未來科研發展

▲ 理工大學。（資料圖片）

理工擬向城規會申請放寬主校園建築物的高度限制，由主水平基準上45米增加至90米。據規劃署提交區議會文件，理大屬的「政府、機構或社區 」地帶，任何新發展或建築物加建或改動，最高建築物高度不得超過主水平基準以上45米的限制。

文件指，為推展香港發展高等教育及將香港建設成為國際專上教育樞紐的政策，理大一直在主校園推動多項加建及重建計劃，亦曾就多項校園發展計劃向城規會申請略為放寬建築物高度限制，校內現時較高的建築物高度約為主水平基準以上68至87米。因應預計未來發展對教學設施的殷切需求，理大擬申請放寬有關建築物高度限制，以更有效發揮主校園的發展潛力及提供更大的設計彈性，並已就上述建議修訂進行技評估，包括交通、景觀 、通風和排污方面 。

理大校園發展處總監劉文彪日前出席區議會時稱。理大現共有約3.3萬名學生，為8所資助校園中第二高，但主校園僅佔地約8.8公頃，形容密度為各校中最高。他又稱，按教資會標準，理大應有約26.5萬平方米樓面面積，惟現時尚欠約6.4萬。

劉文彪續指，校園首期在1970年代完工，現時內裡每層都「好矮」，空間不符合科研發展要求，例如發展機械人或人工智能需要較大的淨高空間，為配合未來科研等步伐，盼放寬高度限制，讓大學可以透過重建增大「體量」。

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