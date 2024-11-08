京官南下︱夏寶龍動員港工商界採取實際行動　促認清自身角色及責任（附與會者名單）

▲ 夏寶龍今年2月來港時曾與20多位企業家座談。（政府新聞處圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日在深圳主持座談會，特首李家超率高官、本港各大商會、企業家代表等出席。消息指，今次座談會是希望引導工商界以實際行動支持國家和香港發展。

座談會今日在深圳五洲賓館舉行，上午10時開始，下午5時半結束，晚上有晚宴。港澳辦副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄亦在場。

京官南下︱促主動擔當作為

消息指，會上夏寶龍圍繞三中全會精神發表講話，再次釋放國家擴大開放、中央撐港發揮獨特優勢的信號，並提出數點希望，形容工商界是推動香港經濟發展的主力軍，著深刻認識自身在保持香港長期繁榮穩定中的重要角色和責任，以實際行動展現愛國愛港情懷，主動在推動香港經濟高質量發展中擔當作為，堅定對特區發展的信心，鞏固、發揮好香港的優勢。

據知，今次座談會本港有30多位工商界代表獲邀出席：

工商界座談會出席者（部分） ● 港府代表 特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、商經局局長丘應樺、文體旅局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、創科及工業局局長孫東、運輸及物流局局長林世雄、署理財庫局局長陳浩濂 ● 商界代表 盈科拓展集團主席李澤楷、恆基主席李家傑、新地主席兼董事總經理郭炳聯、信和置業副主席黃永光、新世界行政總裁馬紹祥、九倉主席吳天海、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、南豐集團董事長梁錦松、嘉里建設主席及行政總裁郭孔華、瑞安房地產主席羅康瑞、恒隆地產行政總裁盧韋柏、霍英東集團行政總裁霍震寰、麗新集團主席林建岳 ● 商會代表 中總會長蔡冠深、總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會常務副主席陳祖恒。

京官南下︱與會者輪流發言 限時8分鐘

消息指，與會者被要求在會上輪流發言，須就如何助力國家及香港發展，例如促進對外開放、招商引資、推動香港創科發展、實現由治及興等，提出具體可行的實際行動，限時8分鐘。

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