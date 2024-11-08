  • 25°C
香港時間：2024119日 (六) 03:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

京官南下︱夏寶龍提六希望促工商界倚港興業　堅定支持政府落實長遠發展規劃

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

香港工商界座談會。

港澳辦主任夏寶龍今日在深圳主持工商界座談會，本港29位工商界代表獲邀出席，會上，夏寶龍促工商界以港為家，倚港興業，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新功能。

座談會今日在深圳五洲賓館舉行，上午10時開始，下午5時半結束，晚上有晚宴。除了港澳辦副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄隨行，特首李家超亦率多位司局長出席。

京官南下︱與會者：暢所欲言 談機遇亦談期望

消息指，與會的工商界代表在座談會上逐一發言，需圍繞如何以實際行動促進香港由治及興，助力國家擴大高水平對外開放等，提出建議，不過有與會者則繼續數「往績」。

據知，各人在座談會前已向有關方面提交計劃書供審閱，每人限時8分鐘。有與會者則透露，並非個個照稿讀，大部分人能暢所欲言表達心聲，有人分享自己看到的行業機遇，亦有人表達期望，發言超時亦未被阻止，形容是一個高層次、正面的交流會。

京官南下︱消息：發放撐港信號 未提具體惠港政策

另有消息指，夏寶龍在會上再次釋放國家擴大開放、中央撑港發揮獨特優勢的信號，認為要進一步發揮香港的功能和優勢，不過未提及具體的惠港政策。

京官南下︱促認清自身角色和責任 主動擔當作為

消息又指，夏寶龍形容工商界是推動香港經濟發展的主力軍，著深刻認識自身在保持香港長期繁榮穩定中的重要角色和責任，以實際行動展現愛國愛港情懷，主動在推動香港經濟高質量發展中擔當作為，堅定對特區發展的信心，鞏固、發揮好香港的優勢。

港澳辦主任夏寶龍。

今次座談會本港有29位工商界代表獲邀出席：

工商界座談會出席者（部分）

港府代表

特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、商經局局長丘應樺、文體旅局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、創科及工業局局長孫東、運輸及物流局局長林世雄、署理財庫局局長陳浩濂

商界代表

新地主席兼董事總經理郭炳聯、恆基主席李家傑、盈科拓展集團主席李澤楷、信和置業副主席黃永光、新世界行政總裁馬紹祥、九倉主席吳天海、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、南豐集團董事長梁錦松、嘉里建設主席及行政總裁郭孔華、瑞安房地產主席羅康瑞、恒隆地產行政總裁盧韋柏、霍英東集團行政總裁霍震寰、麗新集團主席林建岳

商會代表

中總會長蔡冠深、總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會常務副主席陳祖恒

獲邀出席的工商界代表。（香港工業總會圖片）

京官南下︱夏寶龍提6點希望

新華社晚上發稿透露，夏寶龍對與會者提出6點希望：

（1）要堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；

（2）積極探索新産業新業态，培育經濟增長新動能；

（3）堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；

（4）堅守企業社會責任，爲增進民生福祉多作貢獻；

（5）堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；

（6）主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

京官南下︱蔡冠深引述：如果沒有港口就不是香港

中總會長蔡冠深會後見記者時表示，夏寶龍希望香港企業家全力以赴，跟著中央戰略部署並做好。又透露，夏寶龍提到千萬別以為三中全會決定的表述，就認為香港的港口地位有變，只不過貨運、物流交由內地去做，香港負責高端服務業，大家優勢互補，強調本港航運地位不變，形容「如果沒有港口就不是香港」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【京官訪港】夏寶龍晤金融界、商會代表　李家超：調研組重視香港國際城市地位
16:29 2024/02/26
【京官訪港】夏寶龍晤金融界、商會代表　李家超：調研組重視香港國際城市地位
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
22:49 2024/09/20
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
港澳辦｜夏寶龍會見杜嘉祺一行　籲滙豐為香港繁榮發展多作貢獻
21:00 2024/10/18
港澳辦｜夏寶龍會見杜嘉祺一行　籲滙豐為香港繁榮發展多作貢獻
消息：夏寶龍周五在深圳晤港政商界　料傳達新指示
15:02 2024/11/05
消息：夏寶龍周五在深圳晤港政商界　料傳達新指示

你可能感興趣

【京官訪港】夏寶龍晤金融界、商會代表　李家超：調研組重視香港國際城市地位
16:29 2024/02/26
【京官訪港】夏寶龍晤金融界、商會代表　李家超：調研組重視香港國際城市地位
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
22:49 2024/09/20
由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動
港澳辦｜夏寶龍會見杜嘉祺一行　籲滙豐為香港繁榮發展多作貢獻
21:00 2024/10/18
港澳辦｜夏寶龍會見杜嘉祺一行　籲滙豐為香港繁榮發展多作貢獻
蔡冠深 黃永光 貝鈞奇 李澤楷 李家傑 郭炳聯 信和 新世界 中華總商會 一國兩制

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上
急症室最長等候時間（11月09日 時間00:05）
急症室最長等候時間（11月09日 時間00:05）
情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗
情緒問題丨薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　Fiona自揭曾因父母關係失控　持利器企浴室：一隻腳跨咗出窗
陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命
陳嘉慧撞車丨陳嘉慧夫婦遇車禍入院　Erica交代近況稱慶幸靠一事保命
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】
消委會喉糖2024｜30款喉糖無藥性難紓緩喉嚨痛　消委會測試11款屬藥用喉糖【附9款零糖無糖名單】