京官南下︱夏寶龍提六希望促工商界倚港興業　堅定支持政府落實長遠發展規劃

▲ 香港工商界座談會。

港澳辦主任夏寶龍今日在深圳主持工商界座談會，本港29位工商界代表獲邀出席，會上，夏寶龍促工商界以港為家，倚港興業，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新功能。

座談會今日在深圳五洲賓館舉行，上午10時開始，下午5時半結束，晚上有晚宴。除了港澳辦副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄隨行，特首李家超亦率多位司局長出席。

京官南下︱與會者：暢所欲言 談機遇亦談期望

消息指，與會的工商界代表在座談會上逐一發言，需圍繞如何以實際行動促進香港由治及興，助力國家擴大高水平對外開放等，提出建議，不過有與會者則繼續數「往績」。

據知，各人在座談會前已向有關方面提交計劃書供審閱，每人限時8分鐘。有與會者則透露，並非個個照稿讀，大部分人能暢所欲言表達心聲，有人分享自己看到的行業機遇，亦有人表達期望，發言超時亦未被阻止，形容是一個高層次、正面的交流會。

京官南下︱消息：發放撐港信號 未提具體惠港政策

另有消息指，夏寶龍在會上再次釋放國家擴大開放、中央撑港發揮獨特優勢的信號，認為要進一步發揮香港的功能和優勢，不過未提及具體的惠港政策。

京官南下︱促認清自身角色和責任 主動擔當作為

消息又指，夏寶龍形容工商界是推動香港經濟發展的主力軍，著深刻認識自身在保持香港長期繁榮穩定中的重要角色和責任，以實際行動展現愛國愛港情懷，主動在推動香港經濟高質量發展中擔當作為，堅定對特區發展的信心，鞏固、發揮好香港的優勢。

▲ 港澳辦主任夏寶龍。

今次座談會本港有29位工商界代表獲邀出席：

工商界座談會出席者（部分） ● 港府代表 特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、商經局局長丘應樺、文體旅局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、創科及工業局局長孫東、運輸及物流局局長林世雄、署理財庫局局長陳浩濂 ● 商界代表 新地主席兼董事總經理郭炳聯、恆基主席李家傑、盈科拓展集團主席李澤楷、信和置業副主席黃永光、新世界行政總裁馬紹祥、九倉主席吳天海、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、南豐集團董事長梁錦松、嘉里建設主席及行政總裁郭孔華、瑞安房地產主席羅康瑞、恒隆地產行政總裁盧韋柏、霍英東集團行政總裁霍震寰、麗新集團主席林建岳 ● 商會代表 中總會長蔡冠深、總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會常務副主席陳祖恒

▲ 獲邀出席的工商界代表。（香港工業總會圖片）

京官南下︱夏寶龍提6點希望

新華社晚上發稿透露，夏寶龍對與會者提出6點希望：

（1）要堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢； （2）積極探索新産業新業态，培育經濟增長新動能； （3）堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間； （4）堅守企業社會責任，爲增進民生福祉多作貢獻； （5）堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象； （6）主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

京官南下︱蔡冠深引述：如果沒有港口就不是香港

中總會長蔡冠深會後見記者時表示，夏寶龍希望香港企業家全力以赴，跟著中央戰略部署並做好。又透露，夏寶龍提到千萬別以為三中全會決定的表述，就認為香港的港口地位有變，只不過貨運、物流交由內地去做，香港負責高端服務業，大家優勢互補，強調本港航運地位不變，形容「如果沒有港口就不是香港」。

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