  • 26°C
香港時間：20241111日 (一) 15:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自我革新︱李家超：商界和企業家應是受益者和貢獻者　而非旁觀者、評論員

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

特首李家超。（政府新聞處圖片）

港澳辦主任夏寶龍上周五對本港工商界、企業界下達新指示，特首李家超今日出席活動亦向工商界和企業家喊話，強調他們不是旁觀者、「不只做評論員」。

李家超今日出席灼見名家周年論壇時提及明年的三大重點方向。第一是要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港；其次是要主動識變、應變、求變，自我革新，推陳出新；第三是擴闊全球網絡，在世界舞台上說好香港故事。

李家超說，會建立國際黃金交易市場、推動低空經濟、革新人才引進機制等，促進經濟持續多元發展。他強調，香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。又指：

面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。

說好香港故事方面，李家超說，希望社會各界和專業傳媒從業員，都以自身的成功經歷和客觀持平的新聞報道，向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
16:01 2024/04/30
【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
CEPA｜新協議放寬多項限制惠港　一文看清哪些行業受益
18:37 2024/10/09
CEPA｜新協議放寬多項限制惠港　一文看清哪些行業受益
惠港措施︱港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策
16:49 2024/11/05
惠港措施︱港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策

你可能感興趣

【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
16:01 2024/04/30
【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
CEPA｜新協議放寬多項限制惠港　一文看清哪些行業受益
18:37 2024/10/09
CEPA｜新協議放寬多項限制惠港　一文看清哪些行業受益
惠港措施︱港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策
16:49 2024/11/05
惠港措施︱港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究並適時推出挺港、惠港政策
地緣政治 財政政策 外交 夏寶龍 香港 行業 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】