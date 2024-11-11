自我革新︱李家超：商界和企業家應是受益者和貢獻者　而非旁觀者、評論員

▲ 特首李家超。（政府新聞處圖片）

港澳辦主任夏寶龍上周五對本港工商界、企業界下達新指示，特首李家超今日出席活動亦向工商界和企業家喊話，強調他們不是旁觀者、「不只做評論員」。

李家超今日出席灼見名家周年論壇時提及明年的三大重點方向。第一是要體現愛國愛港力量於實際行動，共同建設香港；其次是要主動識變、應變、求變，自我革新，推陳出新；第三是擴闊全球網絡，在世界舞台上說好香港故事。

李家超說，會建立國際黃金交易市場、推動低空經濟、革新人才引進機制等，促進經濟持續多元發展。他強調，香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只做評論員。又指：

面對經濟轉型期，香港每一個行業都應該由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。

說好香港故事方面，李家超說，希望社會各界和專業傳媒從業員，都以自身的成功經歷和客觀持平的新聞報道，向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】