工商界座談會︱李家超：會凝聚工商界力量發展經濟　一文看清官員期望、工商界回應

▲ 工商界座談會今日在深圳舉行。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日在深圳與本港29位工商界代表座談，促以港為家，倚港興業，積極探索新産業新業态，堅定支持特區政府落實長遠發展規劃等。

特首李家超表示，特區政府作為香港特區的當家人，會團結帶領香港社會各界銳意改革，識變、求變，全面拼經濟謀發展，惠民生建未來。自己和團隊會總結座談會的內容，凝聚工商界力量，讓愛國愛港情懷轉化為實際行動，共建香港、發展經濟、改善民生。

陳國基：工商界可與港府攜手推動國際高端人才集聚香港

政務司司長陳國基表示，《施政報告》提出革新多項吸引人才措施，自己將全力領導即將成立的「教育、科技及人才委員會」，加強頂層統籌，推動育才、聚才、科技協同發展，而工商界的蓬勃發展，正正可以為不同領域的人才提供無限機遇，與政府攜手並肩推動國際高端人才集聚香港。

陳茂波：樂見企業家以具體行動貢獻香港

財政司司長陳茂波說，很高興看到本地重要的企業和工商界代表踴躍發言，繼續在各自業務和專業領域發揮所長，以具體行動貢獻香港新質生產力的培育。期望企業家在各自的海內外生意網絡、朋友圈，協助澄清對香港情況的誤解，說好香港故事、中國故事。

甯漢豪盼工商界積極參與「片區開發」等

對於夏寶龍鼓勵工商界堅定支持特區政府落實長遠發展規劃。發展局局長甯漢豪表示，今年施政報告提出在數個範疇邀請企業表達意向，包括試行「片區開發」、開拓生態旅遊及推動遊艇旅遊，期望工商界積極參與，亦期望在其他發展項目如原址換地及舊區重建，得到業界大力支持，以更好結合「有為政府」和「高效市場」，加快推動香港高質量發展。

孫東冀工商界多投入創新產業

夏寶龍呼籲工商界要積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能，開拓創新。創新科技及工業局局長孫東表示，創新是引領發展的新動力，希望工商界多參與、多投入，在國家強國建設，香港由治及興，實現高質量發展上發揮更大作用。

郭炳聯：新地將一如既往持續看好和發展內地和香港市場

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，新鴻基地產將一如既往持續看好和發展內地和香港市場，圍繞擴大投資、支持國家高質量發展方面，持續投放資源發展項目和物業管理，提升商業和生活品質；持續推動消費線上線下相結合，豐富客戶消費體驗，以及在太陽能發電、環保和綠色科技等各方面加大投入科技應用，提升效率及服務水平，積極與社會各持分者合作激活地區經濟，以實際行動發揮自身優勢貢獻國家所長。

盧金榮倡把握「國牌出海」新潮流

廠商會會長盧金榮指出，香港工商界在「引進來」與「走出去」方面可為高水平對外開放作出貢獻，並發掘新的機遇。他建議，除了招商引資和深化與「一帶一路」國家的經貿合作外，香港工商界應該把握「國牌出海」的新潮流，努力打造成為區域內高增值供應鏈服務中心，結合「八大中心」的定位，與內地品牌攜手合作，形成強大的「合金生產力」，共同向世界拓展。

陳祖恒：以香港時裝薈作平台夥同國家品牌「出海」

香港工業總會常務副主席陳祖恒表示，紡織及製衣界作為傳統優勢產業，將進一步發揮行業深厚的發展底蘊、豐富「走出去」經驗及國內國際商貿連繫，繼續主動對接國家戰略，以實際行動培育經濟增長新動能、面向海外講好香港故事，包括以即將舉行的「香港時裝薈」作為重要平台，夥同國家品牌「出海」、助國構建文化軟實力

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