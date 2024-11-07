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傑出人士︱曾隻身闖九龍城寨傳教　「港版德蘭修女」潘靈卓將獲仁大頒榮譽博士學位

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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被稱為「港版德蘭修女」的傳教士潘靈卓將獲樹仁大學頒授榮譽社會科學博士。（校方提供）

被稱為「港版德蘭修女」的傳教士潘靈卓（Jackie Pullinger），將獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位，以表彰她對香港社會的重要貢獻和正面影響。 

樹仁大學形容，潘靈卓「一生無私奉獻社會基層，對任何有需要人士都樂於伸出援手」，並獲本地傳媒譽為「港版德蘭修女」。

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據校方介紹，在1966年，年僅22歲的潘靈卓從英國隻身來港宣教，在一名傳教士的引介下走進「三不管」的九龍城寨傳道，更為此推卻薪金優厚的工作，在九龍城寨服務超過20年。其間潘靈卓協助無數邊緣人士重新出發，不少癮君子脫離毒海、黑幫少年改邪歸正，也有流鶯從良，她更為吸毒者打開家門，讓他們得以安心戒毒，部分其後加入潘博士的義工團隊，服務有需要人士。

至1981年，潘靈卓創辦非牟利機構「聖士提芬會」，在全港各區服務基層市民，以及提供各類復康和家庭服務，其後更逐步將服務擴展至東南亞國家。在1997年，「聖士提芬會」獲政府批出沙田亞公角地皮，建立「城門之源」提供住宿戒毒服務至今。

校方讚揚多年來的博愛精神有目共睹，在清拆九龍城寨後，港府在改建而成的九龍寨城公園豎起「潘靈卓峯」，讚揚她「引導無數吸毒者、妓女和露宿者重獲新生，甚至有黑社會分子篤信耶穌後改邪歸正，獻身傳道工作」。

仁大將於11月29日舉行第50屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，向潘靈卓頒授榮譽社會科學博士。此外，校方同時會向中原集團及免費報章《am730》創辦人施永青頒授榮譽工商管理學博士學位。

而今屆仁大畢業禮上，將會有1,046名本科生及研究生獲頒授學位，當中383名來自文學院、373名來自社會科學院，以及290名來自商學院。

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