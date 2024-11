TSA英文科｜考評局批小三TSA英文作文詞彙不足　5大評語改善寫作內容【附佳作示例】

說話

1.朗讀環節,許多學生能流利、清晰朗讀文本,發音很少錯誤 2.描述個人經歷環節,不少學生能回答相應的提問 3.圖片描述方面,儘管有些發音錯誤,學生仍可給出大部分問題的答案

1.朗讀環節,不少學生省略「lunch」和」sports」的尾音;部分學生在停頓和語調方面相對較弱; 2.描述個人經歷環節,部分學生難以回答一些問題,例如「你午餐通常吃什麼?」(What do you usually eat for lunch?) 3.圖片描述方面,部分學生難以為其答案提供原因,例如「為何這女孩掩蓋她的耳朵?」(Why does this girl cover her ears?)