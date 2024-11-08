TSA英文科｜考評局批小三TSA英文作文詞彙不足　5大評語改善寫作內容【附佳作示例】

▲ 2024年小三TSA中英數3科的達標率均下跌，其中英文科達標率只有78.7%。

【TSA/英文科/英文作文/詞彙】2024年「全港性系統評估」（TSA）小三學生中英數3科的達標率均下跌，其中英文科達標率只有78.7%，是TSA自2004年實施以來的第二低。考評局指，小三學生的英語詞彙量不足，影響寫作表現；文法和拼寫錯誤問題亦有待改善。

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TSA曾因新冠疫情在2020至2022年停辦，2023年復辦，今年為疫後第二屆評估；小六學生在雙數年屬自願評估，故今年只有小三和中三學生的基本能力報告。

TSA中文科｜小三中文達標率僅8成創新低 寫作空泛誤將「首先」寫成「手先」【附示例】

TSA英文科｜達標率僅78.7%

根據考評局報告，小三英文科（English Language）學生的基本能力達標率只有78.7%，考核學生包括聆聽、閱讀理解、說話和寫作4個部分；口語評估為朗讀、描述個人經歷及圖片描述（Picture Description）。

評估年份 小三學生英文科基本能力達標率 2019年 79.8% 2023年# 79.5% 2024年 78.7% #TSA因新冠疫情在2020至2022年停辦 資料來源：考評局

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TSA英文科｜作文詞彙有限 語法和拼寫錯誤

報告指出，整體而言學生能夠理解寫作任務的要求，學生的詞彙、句型和連接詞雖恰當，但詞彙量有限，經常只見用「and」來連接上下文，寫作卷亦有語法和拼寫錯誤。

其中一部分是要求學生根據圖示寫作，並自行創作故事「At the Zoo」的結局，報告指，學生雖然能根據圖片敘述故事，但幾乎沒有提供任何細節以作支持，內容空泛。

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TSA英文科｜寫作題目「At the Zoo」

TSA英文科｜英文作文欠佳示例

考評局評語： 1. 詞彙有限（a limited range of vocabulary） 2. 能寫簡短句子 3. 連接詞有限，只用 「and」 4. 語法錯誤，將「then」寫成「than」 5.大小寫及標點錯誤

英文作文佳作示例：

考評局評語： 1. 能運用少量詞彙（a small range of vocabulary） 2. 較多不同的句型 3. 關聯詞較多，例如Then， At the end 4. 小量語法錯誤，例如to後動詞應不變 5. 一些拼寫錯誤，例如Fist（First）、Suddenty（Suddenly）、droped（dropped）

TSA英文科｜說話

報告指，許多學生都能流利且清晰地朗讀短文，很少發音錯誤；表現優異的學生更有適當的停頓、語調，且能表達情緒。在描述個人經驗環節，口語能力好的學生，能回答大多數問題，並有較詳細的闡述；看圖說話方面，表現好的學生自然、有詳細說明和很少發音錯誤。

說話部分常見錯誤： 1.部分學生讀錯「hobby」和「enjoy」等單詞 2.個別學生不會讀「Saturday」、「vegetables」、「strong」 3.有些學生把「for」錯讀成「of」、「bedtime」讀錯為「bad time」、「cheerful」讀錯為「careful」、「sunny day」讀成「Sunday」

TSA英文科｜閱讀理解

根據報告指，學生能識別話題中的關鍵詞，例如地點、日子、日常生活感受，理解「and」和「but」等關聯詞所反映的因果關係。

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TSA英文科｜聆聽

學生能夠找出對話和故事中的關鍵，並能跟隨情節發展，例如水果、時間，亦能識別不同關聯詞與下文的聯繫，如「and」、「but」和「also」。學生也能分辨說話者語調所表達的感情，如興奮、擔心或生氣。

2024年小三TSA英文科表現總結 優點 弱點 備註 閱讀理解 1.能識別熟悉話題的關鍵詞（如每星期的哪天）和與日常生活經歷相關的詞語； 2.能透過使用「and」和「but」等關聯詞來理解觀點之間的關係； 3.在個別題目中，能透過文章和故事中的代詞（pronoun references）來理解兩個關聯的觀點 1.部分題目中，只有能力較強的學生，能通過故事中的代詞（pronoun references）來理解上下文； 2.只有能力較佳的學生，能從所提供的文章推測不熟悉字詞的意思 推測一些不熟悉詞彙的意思對部分學生來說是挑戰 寫作 1.在「My Family Time At Weekends」一題中，學生普遍能通過回答文本提示（prompts）撰寫短文； 2.在「At the Zoo」題目中，學生普遍能根據圖片描述事實，並能自行創作故事結局，表達清晰； 3.在「My Favourite School Activity」題目，學生普遍能用簡單但相關的觀點回應問題； 4.學生能夠使用「and」、「but」、「because」等關聯詞連結不同的觀點 1.只有能力較高的學生，可在文章提供細節作支持 2.學生仍常犯拼寫錯誤 3.文法錯誤，例如主語動詞不一致（subjectverb disagreement）、表達不正確（incorrect expressions） 1.學生均能根據要求撰寫短文 2.部分學生的詞彙和句型有限 3.語法和拼寫錯誤在學生中常見 聆聽 1.學生可藉文字和圖片提示，識別與日常生活經驗相關，及熟悉話題的關鍵詞，例如時間、水果 2.懂得關聯詞「and」， 「but」和「also」的作用；理解「because」顯示上文下理的因果關係 3.學生能分辨部分輔音相近的詞語，例如 「Bon Bon」與「Fon Fon」、「Hon Hon」與「Ron Ron」 4.能從說話者的語調理解其興奮、焦慮和憤怒等情緒 1.只有表現佳的學生，能夠分辦部分元音（vowel sounds），例如 「Mippy」與「Mappy」、「Moppy」與「Muppy」 1.學生能識別熟悉話題與日常生活經驗相關的關鍵詞 2.能夠使用關聯詞，例如and、but，並理解上下文的聯繫 說話 1.朗讀環節，許多學生能流利、清晰朗讀文本，發音很少錯誤 2.描述個人經歷環節，不少學生能回答相應的提問 3.圖片描述方面，儘管有些發音錯誤，學生仍可給出大部分問題的答案 1.朗讀環節，不少學生省略「lunch」和」sports」的尾音；部分學生在停頓和語調方面相對較弱； 2.描述個人經歷環節，部分學生難以回答一些問題，例如「你午餐通常吃什麼？」（What do you usually eat for lunch？） 3.圖片描述方面，部分學生難以為其答案提供原因，例如「為何這女孩掩蓋她的耳朵？」（Why does this girl cover her ears？） 1.能朗讀短文，惟常見省略單詞最後一個輔音 2.詞彙量不足阻礙學生論述個人經歷和看圖說話上的表現 資料來源：考評局

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