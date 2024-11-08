TSA英文科｜考評局批小三TSA英文作文詞彙不足 5大評語改善寫作內容【附佳作示例】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【TSA/英文科/英文作文/詞彙】2024年「全港性系統評估」（TSA）小三學生中英數3科的達標率均下跌，其中英文科達標率只有78.7%，是TSA自2004年實施以來的第二低。考評局指，小三學生的英語詞彙量不足，影響寫作表現；文法和拼寫錯誤問題亦有待改善。
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TSA曾因新冠疫情在2020至2022年停辦，2023年復辦，今年為疫後第二屆評估；小六學生在雙數年屬自願評估，故今年只有小三和中三學生的基本能力報告。
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TSA英文科｜達標率僅78.7%
根據考評局報告，小三英文科（English Language）學生的基本能力達標率只有78.7%，考核學生包括聆聽、閱讀理解、說話和寫作4個部分；口語評估為朗讀、描述個人經歷及圖片描述（Picture Description）。
|評估年份
|小三學生英文科基本能力達標率
|2019年
|79.8%
|2023年#
|79.5%
|2024年
|78.7%
|#TSA因新冠疫情在2020至2022年停辦
|資料來源：考評局
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TSA英文科｜作文詞彙有限 語法和拼寫錯誤
報告指出，整體而言學生能夠理解寫作任務的要求，學生的詞彙、句型和連接詞雖恰當，但詞彙量有限，經常只見用「and」來連接上下文，寫作卷亦有語法和拼寫錯誤。
其中一部分是要求學生根據圖示寫作，並自行創作故事「At the Zoo」的結局，報告指，學生雖然能根據圖片敘述故事，但幾乎沒有提供任何細節以作支持，內容空泛。
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TSA英文科｜寫作題目「At the Zoo」
TSA英文科｜英文作文欠佳示例
|考評局評語：
|1. 詞彙有限（a limited range of vocabulary）
|2. 能寫簡短句子
|3. 連接詞有限，只用 「and」
|4. 語法錯誤，將「then」寫成「than」
|5.大小寫及標點錯誤
英文作文佳作示例：
|考評局評語：
|1. 能運用少量詞彙（a small range of vocabulary）
|2. 較多不同的句型
|3. 關聯詞較多，例如Then， At the end
|4. 小量語法錯誤，例如to後動詞應不變
|5. 一些拼寫錯誤，例如Fist（First）、Suddenty（Suddenly）、droped（dropped）
TSA英文科｜說話
報告指，許多學生都能流利且清晰地朗讀短文，很少發音錯誤；表現優異的學生更有適當的停頓、語調，且能表達情緒。在描述個人經驗環節，口語能力好的學生，能回答大多數問題，並有較詳細的闡述；看圖說話方面，表現好的學生自然、有詳細說明和很少發音錯誤。
|說話部分常見錯誤：
|1.部分學生讀錯「hobby」和「enjoy」等單詞
|2.個別學生不會讀「Saturday」、「vegetables」、「strong」
|3.有些學生把「for」錯讀成「of」、「bedtime」讀錯為「bad time」、「cheerful」讀錯為「careful」、「sunny day」讀成「Sunday」
TSA英文科｜閱讀理解
根據報告指，學生能識別話題中的關鍵詞，例如地點、日子、日常生活感受，理解「and」和「but」等關聯詞所反映的因果關係。
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TSA英文科｜聆聽
學生能夠找出對話和故事中的關鍵，並能跟隨情節發展，例如水果、時間，亦能識別不同關聯詞與下文的聯繫，如「and」、「but」和「also」。學生也能分辨說話者語調所表達的感情，如興奮、擔心或生氣。
|2024年小三TSA英文科表現總結
|優點
|弱點
|備註
|閱讀理解
1.能識別熟悉話題的關鍵詞（如每星期的哪天）和與日常生活經歷相關的詞語；
2.能透過使用「and」和「but」等關聯詞來理解觀點之間的關係；
3.在個別題目中，能透過文章和故事中的代詞（pronoun references）來理解兩個關聯的觀點
1.部分題目中，只有能力較強的學生，能通過故事中的代詞（pronoun references）來理解上下文；
2.只有能力較佳的學生，能從所提供的文章推測不熟悉字詞的意思
|推測一些不熟悉詞彙的意思對部分學生來說是挑戰
|寫作
1.在「My Family Time At Weekends」一題中，學生普遍能通過回答文本提示（prompts）撰寫短文；
2.在「At the Zoo」題目中，學生普遍能根據圖片描述事實，並能自行創作故事結局，表達清晰；
3.在「My Favourite School Activity」題目，學生普遍能用簡單但相關的觀點回應問題；
4.學生能夠使用「and」、「but」、「because」等關聯詞連結不同的觀點
1.只有能力較高的學生，可在文章提供細節作支持
2.學生仍常犯拼寫錯誤
3.文法錯誤，例如主語動詞不一致（subjectverb disagreement）、表達不正確（incorrect expressions）
1.學生均能根據要求撰寫短文
2.部分學生的詞彙和句型有限
3.語法和拼寫錯誤在學生中常見
|聆聽
1.學生可藉文字和圖片提示，識別與日常生活經驗相關，及熟悉話題的關鍵詞，例如時間、水果
2.懂得關聯詞「and」， 「but」和「also」的作用；理解「because」顯示上文下理的因果關係
3.學生能分辨部分輔音相近的詞語，例如 「Bon Bon」與「Fon Fon」、「Hon Hon」與「Ron Ron」
4.能從說話者的語調理解其興奮、焦慮和憤怒等情緒
|1.只有表現佳的學生，能夠分辦部分元音（vowel sounds），例如 「Mippy」與「Mappy」、「Moppy」與「Muppy」
1.學生能識別熟悉話題與日常生活經驗相關的關鍵詞
2.能夠使用關聯詞，例如and、but，並理解上下文的聯繫
|說話
1.朗讀環節，許多學生能流利、清晰朗讀文本，發音很少錯誤
2.描述個人經歷環節，不少學生能回答相應的提問
3.圖片描述方面，儘管有些發音錯誤，學生仍可給出大部分問題的答案
1.朗讀環節，不少學生省略「lunch」和」sports」的尾音；部分學生在停頓和語調方面相對較弱；
2.描述個人經歷環節，部分學生難以回答一些問題，例如「你午餐通常吃什麼？」（What do you usually eat for lunch？）
3.圖片描述方面，部分學生難以為其答案提供原因，例如「為何這女孩掩蓋她的耳朵？」（Why does this girl cover her ears？）
1.能朗讀短文，惟常見省略單詞最後一個輔音
2.詞彙量不足阻礙學生論述個人經歷和看圖說話上的表現
|資料來源：考評局
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