抗癌福音丨史丹福新研究提倡新癌症療法　誘導癌細胞集體自毀不傷健康細胞

【癌細胞／抗癌新療法／史丹福大學】癌症治療福音！美國史丹福大學近日在《科學》期刊上發表一項研究，指出科學家研發出一項創新技術，透過以人工方式將2種蛋白質結合，從而誘導癌細胞自毀。

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由於人體每天會透過細胞「凋亡」（apoptosis）來淘汰約600億個細胞，再由新細胞補位，史丹福大學研究團隊便想利用這種自然的細胞死亡方法，來誘騙癌細胞進行「自毀」。而採用方法，便是以人工方式將兩種蛋白質「黏合」，從而喚醒細胞死亡相關基因，進一步令癌細胞自毀。

史丹福大學醫學院教授Gerald Crabtree表示，癌症治療應模仿細胞凋亡（apoptosis）過程，僅殺死特定癌細胞而不傷及健康細胞。研究人員指出，一種BCL6蛋白質被發現是能助長癌細胞一直存活的關鍵。他於是開發了一種「膠水」，將與淋巴癌有關的蛋白質BCL6與另一蛋白CDK9結合，令BCL6反而成為一種致癌細胞於死地的因素，使癌細胞自我毀滅。

這種抗癌新療法與傳統癌症療法最大不同的是，前者是更能針對癌細胞，從而減少傷害健康細胞。另外，新療法亦有望可觸發多個癌細胞的死亡訊號，從而讓癌細胞無法產生抗藥性。一名研究團隊成員形容這種方法為「集體細胞死亡」，一旦癌細胞死亡即無法再生。研究指雖然新療法尚屬早期階段，但已經替癌症治療開闢全新方向。而這項研究已於10月4日發表在《科學》期刊上。

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