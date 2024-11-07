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港產大熊貓｜海洋公園將辦百日慶典派對　派紅雞蛋、豬腳薑醋及直播大熊貓寶寶生活

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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海洋公園今（7日）宣布將在本月23及24日舉行「百日慶典派對」。（海洋公園提供）

一對港產大熊貓寶寶出生將滿百日。海洋公園今（7日）宣布將在本月23及24日舉行「百日慶典派對」，包括向入場訪客派發紅雞蛋及豬腳薑醋，亦會在「威威劇場」透過大型LED屏幕直播大熊貓寶寶的生活，而「大熊貓之旅」也會重新開放，市民可再與大熊貓樂樂見面。

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海洋公園指，「百日慶典派對」期間將在正門入口及「自然生態徑」附近向入場訪客分別派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，而夢幻水都平台也會有大熊貓主題的打卡位。

大熊貓寶寶最早明年2月可與市民見面，而活動期間「威威劇場」的大型LED屏幕就會率先直播大熊貓寶寶的日常，座位先到先得，而全年會員可享專區位置，現場也會分享大熊貓有趣知識。「亞洲動物天地」則會有照片牆，市民可重溫一對大熊貓寶寶由初生時粉紅色小身軀，至現時毛茸茸模樣的圖集。

活動另在「亞洲動物天地」及「香港賽馬會四川奇珍館」旁設兩個大熊貓主題工作坊，分別可以用輕黏土製作大熊貓小雕像，或在木畫布上繪畫及做手工，製作專屬大熊貓紀念品；海濱樂園廣也有以大熊貓為主題的扭氣球活動。

公園同時將推出大熊貓雙胞胎特別版會員，以及一系列以大熊貓主題紀念品和主題美食，包括熊貓朱古力、熊貓曲奇、熊貓拉花咖啡、超萌熊貓雪糕批，以及熊貓主題套餐，全年會員每月亦可前往全年會員接待處換領限定的大熊貓珍藏卡。

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