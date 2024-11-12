渣打包機邀客飛大阪　赴京都歎米芝蓮、住高級溫泉酒店　高Ling隨團送驚喜

渣打10月底舉辦包機活動，250位渣打優先私人理財及優先理財兼持有渣打國泰Mastercard®特選客戶®及其親友直飛大阪享受5日4夜之旅，旅程期間渣打都花盡心思，處處為客戶提供獨一無二的體驗。

【包機篇】

包機於10月26日下午從香港出發。機場櫃枱早已豎起醒目提示「國泰航空×渣打包機」，迎接參與活動的渣打客戶。星級嘉賓高海寧（高Ling）、綜藝節目主持人鄭詩君（C君）及陸浩明（6號）在登機閘口前與渣打客戶合照。能和明星同框，客戶都無比興奮。

▲ 渣打銀行最近辦包機活動，250位高端客群及親友獲邀直飛大阪享受5日4夜之旅，期間更有藝人高海寧、鄭詩君及陸浩明隨團為客戶送上驚喜。

客戶登機後都獲得由渣打及國泰聯乘的精美布袋，內有日圓硬幣卡夾及御守行李牌，可見渣打及國泰非常貼心。起飛後渣打立刻再為客戶送上驚喜，高Ling、C君、6號於機上炒熱氣氛，提示客戶從渣打及國泰聯乘送給團友的精美布袋中找出抽獎卡查看自己是否幸運兒，頓時為機艙氛圍增添歡樂和刺激。

▲ 客戶登機後都獲得由渣打及國泰聯乘的精美布袋及禮品。

【京都東山悅榕莊酒店篇】

京都東山悅榕莊酒店為五星級溫泉酒店，位置優越，鄰近清水寺、八坂神社等京都著名景點，卻又環境清幽。今年8月開業的這家酒店設有劇場舞台，據說是京都唯一擁有此設施的酒店！當然酒店也少不了悅榕莊水療中心設施，從正宗泰式全身磨砂去角質（Body Scrub），以至到芳香按摩油，讓客戶體驗只有豪華酒店才能提供的奢華水療療程。在酒店內，渣打更特設專區，特別為選擇這家酒店體驗的渣打客戶提供服務，讓他們感受到賓至如歸的待遇，盡顯渣打的心思。

登上客房，立刻被寬敞的檜木浴缸所吸引，讓人感到舒適愜意。房間鋪有大面積榻榻米，彷彿融入了日本傳統的雅致氛圍。窗戶向西，迷人夕陽京都市景盡收眼底，讓人心曠神怡。

▲ 渣打今次向客戶提供體驗選擇的其中一間溫泉酒店京都東山悅榕莊酒店。

▲ 酒店設有渣打客戶專屬接待處。

▲ 房間環境。

▲ 房間環境。

【木乃婦篇】

木乃婦是京都一家歷史悠久的京料理餐廳，1935年開立，今次成為渣打向客戶提供體驗的其中一處。當晚渣打包場招待約40多名客戶，讓客戶品嚐米芝蓮一星餐廳的懷石料理，享受美食之餘，高Ling、C君、6號亦神秘現身，跟在場客戶交流互動，打成一片，笑聲不斷，氣氛非常熱鬧，參與客戶對渣打的驚喜安排，深感滿意。

談談這家餐廳，據餐廳第三代店主高橋拓兒現身介紹，餐廳前身為神社，希望客人在古樸的環境享受豐富的晚宴，而時值秋天，該餐廳的懷石料理仍會盡量採用時令食材。至於餐廳門口石社濕滑，高橋拓兒稱，神社門口的石地通常會弄濕，表達清潔和神聖的感覺。

▲ 渣打安排客戶品嚐米之蓮一星餐廳木乃婦。

▲ 渣打安排客戶品嚐米之蓮一星餐廳木乃婦。

▲ 餐廳第三代店主高橋拓兒現身介紹木乃婦餐廳。

當晚懷石料理有九道菜，第一道菜是以時令食材栗子製成的前菜，栗子香甜可口。其中最有特色的菜是一道馬頭魚片、松茸和日本高湯茶壺蒸，先打開壺蓋，榨入青檸汁，再將湯水倒入茶杯，清甜的味道令人愉悅。另一道菜式烤梭子魚，皮脆肉濃郁香口。米芝蓮一星的美味盛宴絕對讓在場的團友難以忘懷。

▲ 京都米芝蓮一星食府木乃婦為渣打客戶打造的懷石料理。

在愉快的氛圍中，喝得酒酣耳熱便是客戶盡訴對渣打心中情的時候。渣打優先理財客戶雷先生6年前申請樓宇按揭而成為該行的客戶。他分享說，客戶經理一直為他提供專業的銀行服務，根據他的需求介紹合適的產品，最近更透過該行購買了債券。他讚譽客戶經理服務很好，亦會先理解他的投資意向及風險取向，然後探索不同理財方案，他對渣打定期提供更新的投資建議也深感欣賞。雷先生又指，他有使用渣打的存款掛鈎按揭，認為渣打提供的息口相比市場吸引，目前渣打更是他的主要往來銀行。

▲ 雷先生（左）表示，6年前申請樓宇按揭而成為渣打的客戶，目前渣打已是其主要往來銀行。圖右為渣打香港分行區域主管吳凱欣。

優先私人理財客戶陳先生偕同妻子參加今次包機團，陳先生表示，他的兒子以及孫都是渣打的忠實客戶。他已使用渣打服務超過10年，最近主要使用該行的投資服務，包括投資外幣掛鈎票據和選用渣打財富融資服務。他對渣打推出的多貨幣萬事達卡扣賬卡及渣打國泰Mastercard讚不絕口，說退休以來都在環遊世界，扣賬卡海外提款免手續費，所有簽賬獲0.5%現金回贈。而渣打國泰Mastercard則可以賺取低至HK$2 = 1里數及享用國泰航空貴賓室，真是非常實用。

▲ 優先私人理財客戶陳氏夫婦參加渣打包機團。

▲ 高Ling、C君、6號亦神秘現身京都米芝蓮一星食府木乃婦，氣氛非常熱鬧。

▲ 高Ling、C君、6號跟在場客戶有講有笑。

▲ 高Ling、C君、6號亦神秘現身京都米芝蓮一星食府木乃婦，氣氛非常熱鬧。

▲ 高Ling、C君、6號跟在場客戶有講有笑。

【麓京都LXR度假酒店篇】



麓京都LXR度假酒店是京都另一家豪華溫泉酒店，佔地逾約2.3萬平方米，裝潢盡顯奢華。酒店房亦極盡豪華，且空間廣闊，即使放置三至四個行李箱，也絲毫不妨礙住客的活動空間。

▲ 渣打今次向客戶提供體驗選擇的其中一間溫泉酒店麓京都 （ROKU KYOTO）LXR酒店及度假村。

▲ 酒店房空間廣闊，即使放置三至四個行李箱，也絲毫不妨礙住客的活動空間。

酒店另一令人難以忘懷的特色就是它的日本庭園，這是一個備受矚目的設施。乘坐酒店接待處人員安排的高爾夫球車，短短三分鐘即可抵達庭園入口。庭園內的林木修剪得讓人讚嘆不已，面對這美麗景色，參加的團友都感到放鬆愉快，心情舒暢。庭園內亦有部分樹種，秋天時分葉會變紅。時值初秋，庭園有數株樹開始見紅葉，相信進入深秋，定會吸引更多酒店住客前來觀賞。

▲ 酒店徒步區內的日本庭園。

（特約）