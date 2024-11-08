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消委會方包｜28款包裝方包6款含防腐劑7款鈉超標　消委會推薦15款4.5星安全方包

食用安全

撰文： 何沛怡

發布時間： 2 小時前

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消委會測試28款包裝方包，6款含防腐劑7款鈉超標，推薦15款4.5星安全方包。

【消委會麵包／麵包防腐劑／方包推介／麥包】袋裝方包是不少港人的早餐首選。消委會曾測試市面上28款預先包裝方包樣本，發現6款含有防腐劑丙酸、7款鈉含量超標，惟也有15款總評獲4.5星高分，其中包括嘉頓生命麵包、東海堂薄切方包及759牛油方包等，不妨參考。

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消委會方包｜15款安全高分方包

消委會從超級市場、食品專門店、麵包店、餅店等地方購入了28款預先包裝方包樣本，包括14款白方包和14款麥方包，每包售價介乎$8.5至$39.0不等。測試項目包括霉菌毒素、防腐劑以及營養素含量。另外，消委會亦檢視了產品包裝上的資料。

當中1款白方包樣本獲得總評5星滿分，另外6款獲得總評4.5星；而麥方包樣本則有8款獲得總評4.5星。

白方包：

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1款總評5星白方包樣本：

  • Bread Pantry Rustic White Sourdough $26/包

6款總評4.5星白方包樣本：

  • 東海堂 Arome Bakery 和熟•薄切方包 Premium Sandwich Bread $21/包
  • 泰昌餅家 Tai Cheong Baker 至尊白方包 Premium White Bread $9.5/包
  • 759 麵包工房 759 Bakery 澤西牛油方包 Jersey Butter White Bread $13/包
  • Panash Baker Choujuku White Bread $12/包
  • 嘉頓 Garden 生命麵包 - 含蛋白質 Life Bread - Contains Protein $13/包
  • Little Mermaid Hokkaido Milk Bread 1/4 $24/包

麥方包：

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8款總評4.5星麥方包樣本

  • 超羣 Maria's 全麥方包 $18/包
  • 凱施餅店 Hoixe Cake Shop 麥方包 Wheat Sandwich Bread $16/包
  • 馬莎 M&S Food Medium Sliced Wholemeal Bread $39/包
  • 山崎麵包 Yamazaki 切皮麥飽 Whole Wheat Bread Crustless $13/包
  • 大班麵包西餅 Taipan Bread & Cakes 健康全麥包 Natural Wheat Bread $12/包
  • 聖安娜餅屋 Saint Honore 純麥方包 Wheat Bread $15/包
  • crostini 全麥麵包 Brown Loaf $15/包
  • 美心西餅 Maxim's Cakes 高級麥包 Premium Wheat Sandwich Bread $15/包

防腐劑測試｜6款方包含防腐劑丙酸

結果發現6款麥方包樣本檢出丙酸，含量為每公斤1,040至2,790毫克，全部均低於《食物內防腐劑規例》訂明丙酸可在麵包內的最高准許含量（每公斤3,000毫克）。

當中4款樣本的成分表列明使用了丙酸鈣，分別為「美心西餅」、「Baker's Choice」、「嘉頓」、「Meadows」。是次從樣本所檢出的丙酸含量不高，正常食用下，應該不會影響健康。

鈉含量測試｜7款方包鈉含量超標

今次測試結果顯示，7款方包樣本鈉含量高於目標上限，但全部樣本不屬高鈉。當中最高鈉樣本為「星美樂 原味T65方包」，若食用兩片，會攝入約452毫克鈉，已經佔世衞建議每日鈉攝取上限的約22.6%。

而鈉含量最低的兩款為「759麵包工房 澤西牛油方包」，含量為每100克298毫克；「crostini 全麥麵包」，每100克含有鈉208毫克。

另外，是次測試的14款白方包（有皮）的平均鈉含量為每100克433毫克，而11款麥方包（有皮）則為410毫克，與2018年的結果相比，鈉含量稍為上升3.1％和2.5％。

食安中心在2019年為白方包和麥方包制定了「自願減鈉目標」，每100克白方包鈉含量上限為490毫克，而麥方包則是470毫克。

消委會方包｜脂肪含量可相差近10倍

製作方包時普遍都會加入油脂，例如植物油和牛油，令方包較為鬆軟。是次測試的樣本，檢出的總脂肪含量由每100克1.1至11.9克，相差近10倍。檢出總脂肪含量最高的樣本為「熱情價格」，該樣本亦為飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量最高的樣本；含量最低的樣本則為「星美樂」。

消委會方包｜過量攝取游離糖恐增肥胖風險

糖含量較高的2款樣本包括「嵜本高級Shokupan專門店」和Don Don Donki「熱情價格」，每100克檢出的糖含量分別為8.7和9.7克。由於該2款樣本的每片淨重較高，相信普遍消費者每次的食用分量為1片。

假設方包內所有糖皆屬游離糖，食用1片105克的「嵜本高級Shokupan專門店」方包和73克的「熱情價格」方包，分別會攝入9.1和7.0克糖，達世衞建議的成人攝取上限約18.3％和14.1％，及5歲兒童攝取上限約26.1％20.1％。

如果在食用麵包時再塗上含大量添加糖的果醬，便會不知不覺攝入更多游離糖。經常過量攝取游離糖會增加超重和患肥胖症的風險，亦會增加蛀牙的機會。

消委會方包｜膳食纖維含量相差近1倍

測試結果亦顯示，無論是膳食纖維，以及鐵、銅、鋅和鎂，麥方包的平均含量均較白方包高。膳食纖維能增加飽腹感，有助減低食慾，從而控制體重。它亦能促進腸臟蠕動，預防便秘。14款麥方包樣本的平均膳食纖維含量為每100克4.5克，14款白方包樣本則為2.3克，相差近1倍。

消委會方包｜消委會建議消費者5個注意事項

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資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第548期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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