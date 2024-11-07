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書簿津貼︱小學生24/25學年書簿津貼加碼　增至$6004

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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小學生24/25學年書簿津貼增至$6004。

【書簿津貼/小學生/中學生】教育局日前向立法會財委會提交的文件指，2024/25學年的小一至中六各級書簿津貼計劃，整體津貼額均上升，當中，小一至小六的整體津貼額，較上學年增加200元，至最新的6004元。當局指，申請獲批准的學生可視乎入息審查結果，領取全額或半額津貼。

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學校書簿津貼包括兩部分，分別「課本項目津貼」和「定額津貼」，前者是參照消委會在新學年開始前，小一至中六各級教科書，實際購買開支進行調查，所得的結果去釐定；而後者則按綜合消費物價指數的變動每年調整。

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根據財委會文件，2024/25學年小一至小六的「課本項目津貼」，由3202元增加150元，至3352元，而「定額津貼」原本為2652元，現多加50元，因此，整體津貼額由5804元，增至6004元。至於其他級別，整體津貼額增加18元至104元不等。

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