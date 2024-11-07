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一路好走丨因遺作心力交瘁兼負巨債　78歲資深導演心肌梗塞逝世【附心肌梗塞7大常見徵狀】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【朱鳳崗／導演／心肌梗塞／英雄本色】資深導演朱鳳崗近日驚傳於10月28日因心肌梗塞病逝，終年78歲。他過去曾參與過不少經典電影，如《搭錯車》、《英雄本色》等，因此其死訊傳出後，令業界不少人士深表惋惜。

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綜合台灣傳媒報道，台灣製作人謝明宏已經證實朱鳳崗死訊，更表朱鳳崗生前曾為其遺作《卡卡囌卡卡衝》致心力交瘁。據了解，由於該片製作費達1400萬台幣（約337萬港元），加上宣傳及上映等開銷，共蝕了2000多萬台幣（約481萬港元）。朱鳳崗為了還債，即使已屆高齡，仍需於晚間當值保安。謝明宏受訪表示，朱鳳崗離世前還打算將電影送去內地上映，剪輯才完成一半，版權也還沒賣出。

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心肌梗塞7大常見徵狀

有4大高危人士要格外留意心肌梗塞，本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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