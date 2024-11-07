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特朗普面相｜七師傅分析特朗普面相與命格　批八字有「劫煞」多破折：但呢個人有毅力

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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「七師傅」七仙羽指美國總統特朗普具「大富大貴」面相。

【美國總統大選2024/特朗普面相/七仙羽】78歲特朗普日前當選美國總統，這位狂人總統近期討論度爆燈，TOPick找來堪輿學家七仙羽幫特朗普「睇相」，以相學和八字角度剖析其命格。

特朗普面相｜樣貌似隻鷹？

七師傅指特朗普（Donald Trump）的面相屬於「領袖樣」，自信滿滿的他天生擁有領導才能，七師傅解釋：「你留意下佢嘴角，係自覺好叻嘅嘴型，加上有少少嘴藐藐，而且佢望人嘅眼神好狠，可以看穿你嘅想法，佢好有自信，相信自己。」

七師傅更特別提及特朗普一對「鷹眼」，她說：「佢好堅毅、之前見佢拍節目講嘢係說一不二，所以佢好有領導才能以及洞察力，眼光好精準，雙眼好成隻鷹眼咁，鼻都似鷹鼻。」

「七師傅」七仙羽分析美國總統特朗普面相。（取自Facebook）

特朗普面相｜六度破產三段婚姻

另外，特朗普被七師傅指擁有「大富大貴面相」，她說：

佢樣子畀人感覺高傲、有品味，雖然某時候有親民一面，但佢比較注重階級（class），如果你唔係好夠class，佢唔會同你玩㗎，鍾意跟勁過佢嘅人相處。

不過78歲的特朗普曾6度破產，包括90年代初期，由於房地產業不景氣，特朗普收入大減致債台高築，特朗普及其公司曾於1990年負債34億美元。及至2004年，特朗普經營的酒店及賭場飯店破產，2009年，受到次按危機影響，他持有的特朗普娛樂休閒公司（Trump Entertainment Resorts Holdings）面臨倒閉，他跟女兒因而退出董事會。

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特朗普八字丨七仙羽：佢比較自大

至於感情方面，特朗普曾歷3次婚姻，人生經歷著高低跌宕，七師傅指特朗普八字裡有「劫煞」，故人生比較多波折：「『劫煞』是指當事情快將成功時，卻突然生變以致失敗，他做好多事情都需要冒險和嘗試，遇上任何大風大浪都要衝出去㗎，但佢相信自己做得到，所以一定會去嘗試。」

雖然比較自信，但時機不合適，投資就會失敗，「並非說他眼光不夠或欠聰明，只是太過自信、自負和自大，某時候會看漏眼，timing不對就失敗。」

不過七師傅指特朗普性格堅毅，選總統過程奔波勞碌也撐得到，她說：「以佢呢個年妃，晚上7、8點就上床睡覺養生啦，佢仲要出來應酬，證明佢呢個人好有毅力。」

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