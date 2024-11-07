呢度住吓嗰度住吓｜蒙嘉慧復出拍真人騷點名陳海寧合作 孖保錡遊福岡嘆牛腸鍋撞正5級地震

▲ 陳海寧（Dee姐）、蒙嘉慧（Yoyo）、保錡@ERROR到福岡拍攝新節目《呢度住吓、嗰度住吓》（梁偉榮攝）

ViuTV新節目《呢度住吓 嗰度住吓》日前首播，由近年半移居福岡的地膽蒙嘉慧（Yoyo）率領陳海寧（Dee姐）、保錡@ERROR四處探索，感受最自在的生活模式，歎隱世美食、劈柴種田，更曾遇上5級地震！

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Dee姐搞到Yoyo肥30磅

婚後淡出幕前的Yoyo，近年鮮有公開露面。今次復出拍真人騷，原來最大吸引力是Dee姐。二人相識緣於鄭伊健介紹，也曾兩度同遊日本：「第一印象是她是個好得意、好為食的女生。她教識我原來福岡的牛腸鍋很好吃，搞到我由原本肥15磅變肥30磅，就好記得這個人！」

故當製作組找她拍攝節目遊福岡，Yoyo第一時間就想起Dee姐。Dee姐開心被點名合作，並指與Yoyo在餐桌上培養感情，因二人的共同愛好都是「食嘢」，她更指Yoyo相當大食：「未見過一個女仔食得咁多嘢！」

▲ 不少人遊日野生捕獲Yoyo，不但被拍素顏照，身形也被談論，會否介意？Yoyo說：「我又無乜點理，你咪當我接咗個job，要演繹一個肥咗30磅的蒙嘉慧30年囉，我又覺得OK。」（梁偉榮攝）

Yoyo是ERROR粉絲

除了Dee姐，今次主持陣容還有保錡@ERROR。保錡指與Yoyo合作好夢幻：「當時Yoyo在《流氓師表》的演出，我睇過逾百次。第一眼見到她，已經覺得『唔係真㗎下話？』故（拍攝時）我每一日都賺緊。」

除了保錮有得見偶像，原來Yoyo也是ERROR的粉絲。當年與老公伊健每晚齊齊追《花姐ERROR遊》，更曾想像過與他合作：「我覺得這個人好好笑，最記得他的金句『唯快不破』，我也很認同。每晚返屋企就想看他的節目，有時人生有這些娛樂好開心，不需太認真。」今次更是Yoyo首度接拍真人騷，她坦言「無稿、講乜都得」的拍攝手法好驚喜。

怒食牛腸增肥

貫徹節目「呢度住吓、嗰度住吓」的宗旨，3人於不同地區體驗生活，Yoyo形容節目像她的紀錄片，把她日常工作以外的生活統統展露出來，也藉着節目發掘更多福岡不為人知的一面。保錡則坦言今次拍攝屬「最歎」的一次：「食得好、地方靚、瞓得好，行程最唔趕，不但可晚起床，做完gym才拍攝。」

受Dee姐引誘之下，3人發現共同愛好--食牛腸鍋。保錡指：「我去過其他地方食牛腸鍋，福岡的特別好食。燒牛腸外脆內爆（汁），好好食！」Yoyo笑指用牛腸鍋湯底煮麵，湯底盡吸牛油精華，極邪惡但又抵抗不了：「最出事就係個麵，點會唔肥？」就連伊健來探班，也特意請大家一起食牛腸鍋。

▲ 跟當地人搵食。

賣走伊健珍寶

3人試過學做農夫下田摘菜、到鄉郊劈柴取山水，甚至搜羅舊物到骨董市場擺檔。Yoyo自言不擅斷捨離，故問準丈夫伊健，拿他的舊物去擺賣。豈料第一個顧客竟是保錡：「當時我不知市價，但他買完上網查售價，講返俾我聽我賣得平好多，他賺了好多！原本我唔肉赤，知道後整日『縈』住平賣咗俾佢，好肉痛！」她笑稱售價一樣，惟是港元與日圓的分別。

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遇5級地震一地昆蟲

談及最深刻的一次，是Dee姐和保錡去距離市中心廿分鐘車程的荒蕪村落居住，竟遇上5級地震。Dee姐想起仍心有餘悸：「我驚到狂嗌，心諗死喇！」保錡則指不但被地震時的手機警報聲嚇倒，震後屋內蛇蟲鼠蟻傾巢而出，最難忘的是兩大隻蜈蚣在屋內爬，好恐怖！

大讚後輩真誠無包袱

首拍旅遊真人騷，Yoyo直言是挑戰，也學懂如何跟Dee姐、保錡這些新一代溝通。「有時他們的話題好跳，要追他們的話題，要好努力唔出聲，好好地聽他們聊天。有時他們講完，我會跟不上。」

保錡真實不造作的性格，亦影響了Yoyo：「以前我會諗，講唔講得？但他已經講了。我唔夠他們咁放，他們比較free flow，無包袱有時是另一種樂趣，過程咁樣反而最開心。」即使性格較拘謹，說話會思前想後「唔夠放」，因着今次經驗，Yoyo也樂於再嘗試拍攝真人騷。

▲ Yoyo相當欣賞保錡真實不造作的性格。（梁偉榮攝）

Yoyo亦大讚Dee姐與時下年輕人與別不同，做事好有誠意，會做足120分。「有次拍攝要到餐廳扮洗碗，我的心態當然是機器未拍，就坐低休息一下。但她不但早到，更在舖頭幫人洗碗洗足一小時！她見我朋友好忙，就忍不到手一直幫忙洗碗。我好意外現在仍有人如此用心去做一件事，她正因這種好誠懇的態度，令我印象好深刻。」

對福岡情有獨鍾

之所以情迷福岡，一部分因為機場距離市中心僅10分鐘車程，勾起Yoyo對舊香港啟德機場的回憶，感覺親切又方便。而隨年紀漸長，Yoyo坦言對行街買衫興趣不大，反而愛去郊區睇美景、找美食，福岡確實是個放鬆身心的選擇。

▲ 到鄉郊劈柴取山水是Yoyo的福岡生活日常。

福岡的人情味亦令Yoyo相當難忘，她憶述多年前311大地震後孖丈夫遊福岡，重回一間心愛小店用餐，對方感觸道謝：「他說這一個月接近無遊客，我們是第一對他遇到的外地遊客，好多謝我們仍會來日本旅遊。於我而言，或許我只當福岡是個方便的旅遊地點，但他的反應令我覺得，我好像有種責任要向大家介紹福岡，希望多些人認識、支持這裏。」

近年跟友人在福岡開設地產公司，福岡香港兩邊住的Yoyo不但負責宣傳，更希望公司能支援赴日港人。「想香港人來到，當有需要查詢或幫忙時，有個電話可以打，有人用廣東話溝通，不用太徬徨。」

▲ Dee姐指與Yoyo的感情從餐桌上培養，最深刻Yoyo怕她趕車無嘢食，把心愛的麵分給她。（梁偉榮攝）

自開關之後，不少人會在Facebook私訊Yoyo美食或景點推介，更試過有小朋友不適，家長找Yoyo介紹醫生。不過因業務漸趨穩定，Yoyo指未來會減少留在日本的時間，樂於發掘新地方玩。

髮型：JOHN CHUNG@BARBIERI PRIVATA（蒙嘉慧）、nicki ting（陳海寧）、保錡（Man Chan @CHIC Private I salon）

化粧：SHUEN KONG（蒙嘉慧）、chris lam（陳海寧）、Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre（保錡）

服裝：Cardigan@AllSaints、Digital print pant @Ricky Wong、Boots @Pedro（保錡）

造型：Felix Wong（保錡）

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