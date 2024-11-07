  • 24°C
香港時間：2024117日 (四) 18:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

呢度住吓嗰度住吓｜蒙嘉慧復出拍真人騷點名陳海寧合作 孖保錡遊福岡嘆牛腸鍋撞正5級地震

休閒消費

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

陳海寧（Dee姐）、蒙嘉慧（Yoyo）、保錡@ERROR到福岡拍攝新節目《呢度住吓、嗰度住吓》（梁偉榮攝）

ViuTV新節目《呢度住吓 嗰度住吓》日前首播，由近年半移居福岡的地膽蒙嘉慧（Yoyo）率領陳海寧（Dee姐）、保錡@ERROR四處探索，感受最自在的生活模式，歎隱世美食、劈柴種田，更曾遇上5級地震！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

Dee姐搞到Yoyo肥30磅

婚後淡出幕前的Yoyo，近年鮮有公開露面。今次復出拍真人騷，原來最大吸引力是Dee姐。二人相識緣於鄭伊健介紹，也曾兩度同遊日本：「第一印象是她是個好得意、好為食的女生。她教識我原來福岡的牛腸鍋很好吃，搞到我由原本肥15磅變肥30磅，就好記得這個人！」

故當製作組找她拍攝節目遊福岡，Yoyo第一時間就想起Dee姐。Dee姐開心被點名合作，並指與Yoyo在餐桌上培養感情，因二人的共同愛好都是「食嘢」，她更指Yoyo相當大食：「未見過一個女仔食得咁多嘢！」

不少人遊日野生捕獲Yoyo，不但被拍素顏照，身形也被談論，會否介意？Yoyo說：「我又無乜點理，你咪當我接咗個job，要演繹一個肥咗30磅的蒙嘉慧30年囉，我又覺得OK。」（梁偉榮攝）

Yoyo是ERROR粉絲

除了Dee姐，今次主持陣容還有保錡@ERROR。保錡指與Yoyo合作好夢幻：「當時Yoyo在《流氓師表》的演出，我睇過逾百次。第一眼見到她，已經覺得『唔係真㗎下話？』故（拍攝時）我每一日都賺緊。」

除了保錮有得見偶像，原來Yoyo也是ERROR的粉絲。當年與老公伊健每晚齊齊追《花姐ERROR遊》，更曾想像過與他合作：「我覺得這個人好好笑，最記得他的金句『唯快不破』，我也很認同。每晚返屋企就想看他的節目，有時人生有這些娛樂好開心，不需太認真。」今次更是Yoyo首度接拍真人騷，她坦言「無稿、講乜都得」的拍攝手法好驚喜。

怒食牛腸增肥

貫徹節目「呢度住吓、嗰度住吓」的宗旨，3人於不同地區體驗生活，Yoyo形容節目像她的紀錄片，把她日常工作以外的生活統統展露出來，也藉着節目發掘更多福岡不為人知的一面。保錡則坦言今次拍攝屬「最歎」的一次：「食得好、地方靚、瞓得好，行程最唔趕，不但可晚起床，做完gym才拍攝。」

受Dee姐引誘之下，3人發現共同愛好--食牛腸鍋。保錡指：「我去過其他地方食牛腸鍋，福岡的特別好食。燒牛腸外脆內爆（汁），好好食！」Yoyo笑指用牛腸鍋湯底煮麵，湯底盡吸牛油精華，極邪惡但又抵抗不了：「最出事就係個麵，點會唔肥？」就連伊健來探班，也特意請大家一起食牛腸鍋。

跟當地人搵食。

賣走伊健珍寶

3人試過學做農夫下田摘菜、到鄉郊劈柴取山水，甚至搜羅舊物到骨董市場擺檔。Yoyo自言不擅斷捨離，故問準丈夫伊健，拿他的舊物去擺賣。豈料第一個顧客竟是保錡：「當時我不知市價，但他買完上網查售價，講返俾我聽我賣得平好多，他賺了好多！原本我唔肉赤，知道後整日『縈』住平賣咗俾佢，好肉痛！」她笑稱售價一樣，惟是港元與日圓的分別。

點擊圖片放大
+5
+4

遇5級地震一地昆蟲

談及最深刻的一次，是Dee姐和保錡去距離市中心廿分鐘車程的荒蕪村落居住，竟遇上5級地震。Dee姐想起仍心有餘悸：「我驚到狂嗌，心諗死喇！」保錡則指不但被地震時的手機警報聲嚇倒，震後屋內蛇蟲鼠蟻傾巢而出，最難忘的是兩大隻蜈蚣在屋內爬，好恐怖！

大讚後輩真誠無包袱

首拍旅遊真人騷，Yoyo直言是挑戰，也學懂如何跟Dee姐、保錡這些新一代溝通。「有時他們的話題好跳，要追他們的話題，要好努力唔出聲，好好地聽他們聊天。有時他們講完，我會跟不上。」

保錡真實不造作的性格，亦影響了Yoyo：「以前我會諗，講唔講得？但他已經講了。我唔夠他們咁放，他們比較free flow，無包袱有時是另一種樂趣，過程咁樣反而最開心。」即使性格較拘謹，說話會思前想後「唔夠放」，因着今次經驗，Yoyo也樂於再嘗試拍攝真人騷。

Yoyo相當欣賞保錡真實不造作的性格。（梁偉榮攝）

Yoyo亦大讚Dee姐與時下年輕人與別不同，做事好有誠意，會做足120分。「有次拍攝要到餐廳扮洗碗，我的心態當然是機器未拍，就坐低休息一下。但她不但早到，更在舖頭幫人洗碗洗足一小時！她見我朋友好忙，就忍不到手一直幫忙洗碗。我好意外現在仍有人如此用心去做一件事，她正因這種好誠懇的態度，令我印象好深刻。」

對福岡情有獨鍾

之所以情迷福岡，一部分因為機場距離市中心僅10分鐘車程，勾起Yoyo對舊香港啟德機場的回憶，感覺親切又方便。而隨年紀漸長，Yoyo坦言對行街買衫興趣不大，反而愛去郊區睇美景、找美食，福岡確實是個放鬆身心的選擇。

到鄉郊劈柴取山水是Yoyo的福岡生活日常。

福岡的人情味亦令Yoyo相當難忘，她憶述多年前311大地震後孖丈夫遊福岡，重回一間心愛小店用餐，對方感觸道謝：「他說這一個月接近無遊客，我們是第一對他遇到的外地遊客，好多謝我們仍會來日本旅遊。於我而言，或許我只當福岡是個方便的旅遊地點，但他的反應令我覺得，我好像有種責任要向大家介紹福岡，希望多些人認識、支持這裏。」

近年跟友人在福岡開設地產公司，福岡香港兩邊住的Yoyo不但負責宣傳，更希望公司能支援赴日港人。「想香港人來到，當有需要查詢或幫忙時，有個電話可以打，有人用廣東話溝通，不用太徬徨。」

Dee姐指與Yoyo的感情從餐桌上培養，最深刻Yoyo怕她趕車無嘢食，把心愛的麵分給她。（梁偉榮攝）

自開關之後，不少人會在Facebook私訊Yoyo美食或景點推介，更試過有小朋友不適，家長找Yoyo介紹醫生。不過因業務漸趨穩定，Yoyo指未來會減少留在日本的時間，樂於發掘新地方玩。

髮型：JOHN CHUNG@BARBIERI PRIVATA（蒙嘉慧）、nicki ting（陳海寧）、保錡（Man Chan @CHIC Private I salon）

化粧：SHUEN KONG（蒙嘉慧）、chris lam（陳海寧）、Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre（保錡）

服裝：Cardigan@AllSaints、Digital print pant @Ricky Wong、Boots @Pedro（保錡）

造型：Felix Wong（保錡）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

活動及節目 電視／電影／電台節目名 活動節目 電視 綜藝節目 旅遊設施 旅遊行程 旅遊資訊 福岡 日本

最高瀏覽

焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間12:05）
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛
特朗普當選｜特朗普家族再做「第一家庭」　美麗女兒去咗邊？細仔2米高超吸睛