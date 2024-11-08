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長者健康｜以人為本全方位長者綜合照顧　食療、穴位調養身心醫師推介︰立冬後必試

都市病

發布時間： 26 分鐘前

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以人為本全方位長者綜合照顧，食療、穴位調養身心，醫師推介︰立冬後必試。

長者的身心健康素來都是社區的重要醫療課題。10月31日基督教家庭服務中心舉辨了「綜合健康基層醫療研討會」，邀得醫務衛生局官員、本地專家包括基層醫療及社會工作教授，以及來自北京及新加坡的專家，共同探討跨專業的「以人為本的綜合照顧」，關心長者在社區中的健康支援。

研討會上，有學者指出，長者普遍有不同程度的軀體症狀和心理症狀，加上社會支援不足，易有疏離和孤獨感。中醫理論認為，隨著年紀增長，體內肝臟、脾臟、腎臟的精華氣血日漸衰弱，由於肝主筋、開竅於目，脾主肌肉、開竅於口，腎主骨、開竅於耳及二陰，故50歲以上人士開始逐漸出現肢體乏力、關節活動不利、胃口欠佳、尿頻、及視力、聽力下降等屬肝脾腎三臟虛弱的身體症狀。心理狀態方面，由於肝氣負責調整全身的氣血運行，當肝氣的流動變慢而出現阻滯，情緒亦隨之受到波及，變得低落、易悲易怒，睡眠質素也會變差。另一方面，由於腎所貯藏的精華不足以供應腦部，長者也常見記憶力下降，甚至大腦的認知功能也有機會受到影響。

長者的身心健康，成因複雜、互為因果，要全面處理，研討會上就邀得北京、新加坡等地的學者分享他們推行ICOPE《長者綜合照護》行之有效的經驗，而現時正在基督教家庭服務中心推行的ICOPE在提供一站式的跨專業服務之餘，更加強中醫、西醫、物理治療、營養服務等各醫療團隊之間的溝通，再由單一個案經理為病人統籌及跟進治療進度，除為病人製定個人化的治療方案外，也重視常規治療以外的社區支援，亦收到病人不錯的反饋。

中醫治療作為ICOPE計劃下的一員，對於長者日常調理，建議結合外在的氣候變化，以二十四節氣調養身心，立冬後不妨以紅腰豆素湯進補一下。

紅腰豆素湯

  • 材料︰紅腰豆100克、栗子100克、蓮藕300克、紅蘿蔔1條、陳皮1角
  • 做法︰所有材料洗淨，栗子去殼，紅腰豆浸半小時。加入約8碗水，水滾後放入除栗子外的所有材料，滾起後轉小火煲約1小時，之後再放入栗子，多煮約1小時
  • 功效︰補益氣血、平補脾腎

紅腰豆素湯。

至於長者情緒鬱悶，可以按壓內關穴，感覺局部酸脹即可。

內關穴

  • 定位︰前臂內側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
  • 功效︰寬胸、寧心、安神

內關穴。

了解更多「綜合健康基層醫療研討會」：https://www.facebook.com/share/p/186Qxhqnox/

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撰文 : 李翠妍博士 基督教家庭服務中心香港中文大學中醫診所暨教研中心(觀塘區) 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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