靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角 逾萬呎分3大區域貨品$9起
休閒消費
撰文： 陳蔚嵐
發布時間： 1 小時前
【靚媽精明眼/AEON/12蚊店/北角健威坊】AEON旗下品味生活品牌ものものMono Mono進駐北角健威坊，佔地超過一萬呎。場內劃分三大區域：「TOPVALU」、「Daiso Japan」 及「HÓME CÓORDY」部。超多抵買日式家品、廚具、迪士尼卡通産品、文具及寵物用品等應有盡有貨品$9起。
新店開張︱MonoMono設3大生活品牌
ものものMono Mono 為AEON旗下生活百貨專門店，於2017年起開設首間分店，至今已經有5間分店，包括銅鑼灣、香港仔、康城、天水圍及北角。專門搜羅日本以至世界各地優質生活必需品及特色商品，記者就到北角健威坊直擊Mono Mono新店開幕，場內設品牌「TOPVALU」、自居生活品牌「HÓME CÓORDY」和優質且性價比極高的「Daiso Japan」。
精選十大貨品:
|1
|鋁製壽喜燒鍋（約）26厘米
|$149
|2
|IH輕量陶瓷塗層桌上鍋（約）20cm
|$199
|3
|IH輕量陶瓷塗層桌上鍋（約）24cm
|$249
|4
|TVHC支架煎鍋蓋 22/24/26cm兼用
|$139
|5
|鋁製戶外摺檯（細） 60x45x24厘米
|$199
|6
|IH 土鍋風軽量鍋 （約）30厘米明火及電磁爐適用
|$449
|7
|「DAISO JAPAN」土鍋17cm
|$35
|8
|貓狗小食 減鹽柴魚乾
|$49.9
|9
|貓狗小食 減鹽魚仔乾
|$49.9
|10
|九州大阿蘇牛乳1L $25.9 1000ML
|$18.9
新店開張︱三大區域 :TOPVALU
「TOPVALU」是Mono Mono的自家品牌，提供多款日式家品、食品及零食。按下圖挑選心水貨品！
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新店開張︱三大區域 ：HÓME CÓORDY
「HÓME CÓORDY」從家具、收納用品、煮食用具、餐桌用具、食物容器到清潔用具等一應俱全，為顧客提供簡約耐用高品質的家居用品。按下圖挑選心水貨品！
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新店開張︱三大區域 ：Daiso Japan
「Daiso Japan」以「高品質、多樣性與獨特性」為目標，為顧客提供多樣化且性價比極高的優質商品，滿足對於品質生活的追求。按下圖挑選心水貨品！
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