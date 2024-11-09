靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角　逾萬呎分3大區域貨品$9起

▲ 北角的Mono Mono開幕，多款貨品$9起。

【靚媽精明眼/AEON/12蚊店/北角健威坊】AEON旗下品味生活品牌ものものMono Mono進駐北角健威坊，佔地超過一萬呎。場內劃分三大區域：「TOPVALU」、「Daiso Japan」 及「HÓME CÓORDY」部。超多抵買日式家品、廚具、迪士尼卡通産品、文具及寵物用品等應有盡有貨品$9起。

新店開張︱MonoMono設3大生活品牌

ものものMono Mono 為AEON旗下生活百貨專門店，於2017年起開設首間分店，至今已經有5間分店，包括銅鑼灣、香港仔、康城、天水圍及北角。專門搜羅日本以至世界各地優質生活必需品及特色商品，記者就到北角健威坊直擊Mono Mono新店開幕，場內設品牌「TOPVALU」、自居生活品牌「HÓME CÓORDY」和優質且性價比極高的「Daiso Japan」。

精選十大貨品:

1 鋁製壽喜燒鍋（約）26厘米 $149 2 IH輕量陶瓷塗層桌上鍋（約）20cm $199 3 IH輕量陶瓷塗層桌上鍋（約）24cm $249 4 TVHC支架煎鍋蓋 22/24/26cm兼用 $139 5 鋁製戶外摺檯（細） 60x45x24厘米 $199 6 IH 土鍋風軽量鍋 （約）30厘米明火及電磁爐適用 $449 7 「DAISO JAPAN」土鍋17cm $35 8 貓狗小食 減鹽柴魚乾 $49.9 9 貓狗小食 減鹽魚仔乾 $49.9 10 九州大阿蘇牛乳1L $25.9 1000ML $18.9

新店開張︱三大區域 :TOPVALU

「TOPVALU」是Mono Mono的自家品牌，提供多款日式家品、食品及零食。按下圖挑選心水貨品！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 ▲ Mono Mono進駐北角健威坊 , 多款日式家品應有盡有。

新店開張︱三大區域 ：HÓME CÓORDY

「HÓME CÓORDY」從家具、收納用品、煮食用具、餐桌用具、食物容器到清潔用具等一應俱全，為顧客提供簡約耐用高品質的家居用品。按下圖挑選心水貨品！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新店開張︱三大區域 ：Daiso Japan

「Daiso Japan」以「高品質、多樣性與獨特性」為目標，為顧客提供多樣化且性價比極高的優質商品，滿足對於品質生活的追求。按下圖挑選心水貨品！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

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