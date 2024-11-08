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肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 37 分鐘前

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【肝癌／復發／腫瘤／番薯葉／癌症】癌症都可以逆轉？！台灣一名年事已高的婦人肝癌復發，不開刀單靠飲食，腫瘤居然3個月自行消失。有醫生指出並非個別事件，臨床上的確有幾個病人同樣是吃這種蔬菜，不吃藥奇蹟修復肝功能，成功逆轉癌症！

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Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

肝癌｜指數爆標200倍 揭肝癌復發

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地節目《新聞挖挖哇》分享病例，一名80歲的老婦人過往曾患丙型肝炎和肝癌，抗癌成功超過5年，之後仍有一直追蹤。2021年，老婦覆診時發現胎兒蛋白指數持續上升，從2021年的7.5到2023年高達2350。胎兒蛋白一旦超過20代表肝臟異常，老婦人的指數後來已達4925，超標逾200倍。

錢政弘估計，老婦人的腫瘤已變得很大，終究發現她肝癌復發，肝臟有2厘米腫瘤。而婦人因為年事已高，不願意做任何積極治療或切片檢查。

肝癌｜吃番薯葉3個月 腫瘤奇蹟消失

錢政弘擔心婦人病情會持續惡化，得知她經常吃番薯、蘋果和牛奶打成汁；他想起，過往曾有肝癌病人吃番薯葉養肝，故建議她可以仿效，多吃番薯葉。3個月後老婦人覆診，檢查報告顯示胎兒蛋白指數驟降至365。直到今年再做磁力共振檢查，神奇地發現腫瘤居然奇蹟消失，胎兒蛋白指數亦降至5.3。

肝癌｜真人實測抗癌蔬果汁：番薯葉+蘋果+洋蔥

多吃番薯葉可以逆轉肝癌？錢政弘再舉例，指另一名同樣是80歲的肝癌女病人，當時求醫發現肝臟有一個3.5厘米的腫瘤，當時女病人拒絕開刀切除，只願意配合飲食，故聽從醫囑早晚將番薯葉、1/4蘋果和1/4洋蔥打成的蔬果汁飲用。僅1個多月時間，腫瘤縮小一半，從3.5厘米到1.8厘米，最後甚至自行消失。錢政弘引述臨床病例，指番薯葉的確有改善肝功能的效果，對脂肪肝亦同樣有效。

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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