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東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 46 分鐘前

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「東張女神」梁敏巧向「Baby Face」派檸檬。

「東張女神」梁敏巧（Maggie）近日到昂坪360拍廣告，順道在全新景點「昂坪觀景台」打卡，一向喜愛戶外活動的Maggie直言最愛坐纜車及行山，來到昂坪360感覺重新叉滿電。

Maggie透露，最愛全景車廂既浪漫又刺激，又憶述讀書時試過跟初戀男朋友進行纜車約會，回想起這段Puppy Love時亦不禁甜笑，更直認是「戀愛腦」，說：「我很喜歡看愛情劇集及電影，經常幻想那些浪漫情節發生在自己身上，例如跟另一半坐纜車、手拖手、肩並肩欣賞日落美景！」

東張女神丨梁敏巧指對「Baby face」言論反感　林作抽水連女友裕美也不放過

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東張女神丨梁敏巧公開擇偶條件

另外，Maggie大方公開擇偶條件：「我除了喜歡做瑜珈外，也喜歡戶外活動，例如行山遠足，可以放鬆心情及減壓，希望將來的男朋友也有共同興趣，這樣才能有共同話題，促進良好溝通。如果是熱愛運動、充滿正能量的男生當然會加分！」

至於早前獲「Baby Face」公開示愛的Maggie笑說：「外表Baby Face是頗可愛，但我更喜歡擁有古銅色肌膚的陽光男孩，最好是個性善良、孝順兼幽默，我心目中的男神是型男彭于晏，他擁有Baby Face，有天使面孔及魔鬼身材，無論在演戲或生活上均認真、努力及自律，如果可以借拍戲的機會。」

Maggie坦言，想跟彭于晏在纜車中拖手並肩看日落，享受香港的自然景色，一起眼睛去旅行，女神分明向「Baby Face」派檸檬。

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