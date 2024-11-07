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童年創傷︱「超級奶爸」何基佑太太自曝悲慘童年　父母皆聾啞離異 幼時慘遭母親菜刀「行」頸

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

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「超級奶爸」何基佑太太自曝悲慘童年　父母皆聾啞離異 幼時慘遭母親菜刀「行」頸

【鍾凱瑩／何基佑／中年好聲音3／聾啞父母／童年創傷】識唱之人都是「有故事」的！被稱「超級奶爸」的藝人何基佑的太太鍾凱瑩（Charis）有一個悲慘童年，她透露父母都是聾啞人士，在她幼時已離異；她不但幾度被母親拋棄，更曾慘遭母親菜刀「行」頸，令人心疼。

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Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

TVB節目《中年好聲音3》香港賽區，26位選手陸續登場，而即將在本月10日出場的40歲紋繡師鍾凱瑩（Charis），是藝人何基佑的太太。Charis在節目訪問中透露，她從小在殘障的破碎家庭成長——父母皆為聾啞人士，並在她小時候就已離異。母親經常不在家，缺乏照顧的她幼稚園已獨自搭巴士上學；亦在這樣的成長環境中讓她變得不懂得表達，唯有唱歌可讓她抒發情緒和感受。

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Charis更憶起，自己幾度遭母親拋棄之餘，還曾被菜刀「行」頸：

我諗當時4、5歲，凌晨時份拉我起身，跟住有把菜刀「行」住條頸。

之後，在Charis還年幼時，母親便離世。父親為了讓Charis和弟弟在健聽環境下成長，只能忍痛將兩姊弟寄宿「兒童之家」。

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如今，Charis成為兩孩之母，表示已學懂放下和原諒母親：

我知道佢好艱辛，細個喺冇愛嘅環境下成長。如果有機會可以再見到媽咪，好想畀個好大嘅擁抱佢，同埋想講「我明白喇」，但最遺憾係冇呢個機會。

童年創傷︱2原因參賽：希望能給爸爸光榮

Charis在參加節目海選時，曾在社交平台留言稱有2個原因推動她參賽：

認識我的朋友，也知道我的成長不是很容易。所以，希望透過這比賽，給更多人認識我生命故事，願可以鼓勵更多人。

人生步入40歲後，發覺沒有做過一樣令爸爸感到光榮的事。他是聾人，偏偏寶貝女兒最愛唱歌（我想人生就是這麼矛盾）。希望通過參加這比賽，給爸爸看到她寶貝女兒做緊自己喜歡的事之餘，也能給他這份光榮。希望大家支持！我會努力唱到最後。

見到Charis的勇氣，身為老公的何基佑也是全力支持。他發文為太太打氣，表示原以為太太早已放棄了唱歌的夢想。直至某天聽到她說：

我想參加比賽，因為我的生命故事應該要跟更加多人分享，希望可以勉勵更多人！

何基佑深受感動：

曾經的一個小女孩能夠從童年的創傷康復過來，最後願意放過自己，原諒已離世的媽媽，這已經很不容易。她深明自己成長的故事可以勉勵到很多沒有愉快幸福童年的人。我見到她雙眼流露出一種很久沒見過的光芒，我定意要全力支持她。

何基佑又稱，身邊的朋友都在替Charis興奮；他最後向太太深情告白，「妳陪我追夢這麼多年，現在就讓我陪妳吧！」。

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童年創傷︱曾遭歧視 在爸爸身上學識堅毅

Charis過去接受TOPick訪問時分享，其實爸爸是在一次發高燒後失去全部聽力；而媽媽小時候與哥哥玩時因挖傷耳朵，所以失去大半聽力，只剩下微弱聽力能簡單對話，但口齒不清。所以，Charis自小就學會手語，為的就是與父母溝通。之後，她便成為了父母的「貼身翻譯」：小至生活起居，大至開家長會，Charis都要用手語翻譯給父母。但在外出食飯時，少不免有被其他食客投以奇異目光，這時媽媽都會叫她出面解決，讓她覺得為難：

媽媽要求我到隔離罵他們看夠了沒有？有什麼好看……當然，到我走到隔離枱時，我尷尬地修飾了言詞表達。

Charis坦言，當見到其他小朋友可以直接與父母説話溝通，對此感到羨慕。

另外，由於父母關係不好，經常吵架，她由小學至中學期間，都長期在兒童之家生活，很少和父母相處，親子關係因此疏離。在她小學五年級時，母親因病過身，不過她在父親身上學識了堅毅：

聾人工作出路較少，聾人的家庭相對也是比較貧窮。雖然如此，但我自小在爸爸身上看到，雖有這些缺陷，但他會加倍努力工作，在他身上也學到一種堅毅。

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