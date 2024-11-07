第三間醫學院｜浸大宣布已提交新醫學院意向書　由頂尖醫學專家成立籌備小組

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政府於施政報告提出就第三間醫學院成立工作小組。香港浸會大學率先公布，已向當局提交意向書，並已成立籌備委員會，並將提交建議書。浸大表示，大學亦有充足條件，進一步提生物醫學研究和創新水平，以期造福社會。浸大校長衞炳江表示，透過參照嚴謹的國際標準，設計能夠培育和強化學生專業能力與執業資格的課程，浸大的建議將獲得本地及國際專業組織的肯定。





浸大表示，目標是成立一所全新的醫學院，在收生、招募人才、課程和臨床培訓設計，以至資助模式等方面均採納創新方式，確保與香港現有的醫學院相輔相成，同時維持穩定及可持續的財政基礎。校長衞炳江表示，「對於能夠有機會為擴展區內的醫學教育作出貢獻，我們感到十分興奮。浸大與其享譽全球的合作夥伴已準備就緒，以專業知識確保新醫學院順利成立。透過參照嚴謹的國際標準，並設計能夠培育和強化學生專業能力與執業資格的課程，浸大的建議將獲得本地及國際專業組織的肯定。」

浸大已向由政府成立的「籌備新醫學院工作組」 聯席主席遞交意向書，表明在香港開設第三所醫學院的意願。浸大已成立籌備委員會，成員由頂尖醫學專家組成。該委員會將制訂完善可行的建議書，向工作組闡述新醫學院的策略定位及功能，以確保下一代醫療專才不僅醫術高明，更是兼備同理心與品德高尚的醫護領袖。強調中、西醫並重，以及互相協作的發展模式。

浸大獲InnoHK 計劃資助成立的中藥創新研發中心，其研發的兩種候選新藥分別獲得美國及中國藥物監管當局批准進行第一期臨床試驗，亦有兩種藥物獲美國FDA的「孤兒藥」認定。浸大是香港少數大學，成功研發出獲U.S. FDA和NMPA批准、能夠進入人體試驗階段的候選新藥，奠定其在醫學研究方面享譽國際的成就。另外，亦獲香港政府「產學研1+計劃」（RAISe+）資助，開發出為疾病診斷的全自動多重分子檢測平台。

大學有充足條件 以持有第一個學士學位為對象

浸大稱，在香港的跨學科教育和研究走在前沿，引領生物醫學的創新和轉化，具備理想條件提供全新的全面而創新醫學課程，以持有第一個學士學位的學生為對象，培育能夠塑造未來的醫療專業人士，回應人口老化和其他醫療議題所帶來的挑戰。浸大的全方位教育模式，結合最新的醫療科學、科技和實際經驗，能為學生奠定穩固基礎。大學亦有充足條件，進一步提升優質和具備影響力的生物醫學研究和創新水平，以期造福社會。



浸大亦表示，憑藉發展成熟的中醫藥學院提供專業課程，並營運診所服務，在醫學教育和病人護理方面擁有豐富經驗。這些臨床實踐和病人管理的豐富經驗，對於擬設立的醫學院的發展和營運極為重要。另外，浸大獲政府選定為香港首家中醫醫院「香港中醫醫院」的服務契約承辦機構，這是對浸大提供全面醫療教育和服務的實力和決心的肯定。

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