特朗普飛機｜特朗普1億美元打造24K鍍金私人飛機　黃金安全帶洗手盤因1事曾棄用

▲ 特朗普以1億美元打造24K鍍金私人飛機，2020年敗選曾棄用。

【特朗普最新消息/川普/特朗普私人飛機】2024美國大選特朗普（Donald Trump）當選總統再度入住白宮，刺激美股創新高。富商出身的特朗普身家幾十億，擁有一架用24K鍍金打造的私人飛機，機上設備齊全，連洗手盤也是24K鍍金製！

特朗普私人飛機｜24K鍍金製 設金色真絲特大雙人床

特朗普在美國大選中獲勝，成功當選第47任美國總統，下年即將接任白宮和總統專機空軍一號，其實他自己也擁有一架波音757私人飛機，早年他曾於特朗普集團YouTube頻道，分享影片介紹這架有「特朗普空軍一號」之稱的飛機。

特朗普的私人飛機擁有43個座位，內部設備齊全，擁有寬大的白色真皮沙發座椅，而特朗普的私人臥室設有一張超大雙人床，以及所有床品均使用金色真絲製成。

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另外，機上不少設備也是以24K鍍金打造，包括洗手盤、淋浴設備及安全帶等。而整架飛機的設備都有特朗普家徽，機上除了主卧室外亦有客房。客廳中更有57吋大屏幕，以輕觸式操作。而飛機的尾翼位置印有超大字母「T」，機身也有印上全大寫的「THUMP」字樣。

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特朗普私人飛機｜20年敗選一度棄用 曾發生撞機事件

其實這架「金光閃閃」的私人飛機也曾被棄用，2020年美國大選特朗普敗選下台，這架飛機停泊在紐約的斯圖爾特國際機場，當時有一個引擎失去零件，機身也出現腐蝕，不過今年總統大選，它繼續成為特朗普競選活動的主要飛機。不過，今年5月該飛機曾發生意外，與另一架公務機相撞，當時並未造成任何意外傷亡。

▲ 特朗普私人飛機身有印上全大寫的「THUMP」字樣。（Globeair圖片）

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特朗普私人飛機｜1億美元購入二手飛機改裝

特朗普的私人專機並非一手全新貨，這架波音757-2J4ER飛機首次在1991年起飛，分別由現已倒閉的航空公司Sterling Airlines及TAESA使用，再由微軟創辦人之一Paul Allen購得，才由特朗普在2011年以1億美元購入並改裝。

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