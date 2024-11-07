大學質素｜質保局揭理大教師在課業回饋上做法不一　要求理大檢討

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質素保證局今（7日）公布香港理工大學質素核證報告，其中指出在向學生提供評核課業回饋方面，教師之間的做法存在差異，建議校方設立機制，確保教師採取一致做法；另學校提供的學業指導亦或有3至4成學生未能受惠。

理大是第三輪質素核證周期中第六所進行質素核證的大學。評審報告指出，理大的《一般評估規則》清楚訂明「應及時向學生提供回饋， 讓他們了解自己的進度和成績，以便作出改善」。一般而言， 教師會在進行最終評估前，持續評核學生並給予回饋。然而，有證據顯示，教師之間做法存在差異。評審小組要求理大檢討有關情況，並建議理大設立機制，確保不同科目的教師採取一致做法。

報告也指出，理大去年改為採用單層學業指導制度，在學系層面為學生提供支援，並確保學生獲指派一名學業指導老師，在整段求學期間與學生同行。評審小組得悉，在新推行的單層學業指導計劃下，參與指導環節的學生比例維持在60%至70%左右，故約有30%至40%的學生或未能受惠於學業指導，以及該制度在提升學習進度方面所提供的支援，建議理大探求更多機遇，提高學生參與學業指導的程度。

另外，8間資助大學的非本地生限額均提升，報告指，理大已制訂了招生策略計劃，具體措施包括透過「探索香港系列」及「接待家庭計劃」等計劃，協助非本地學生融入本地社區。校方近年亦推出「 Amigos 友伴同行計劃」，並設立環球學生薈，為校內舉辦跨文化聯誼活動提供場所 2021年啟用以來，已為本地及非本地學生舉辦超過50項活動。小組指，環球學生大使計劃受到歡迎，由學生事務處管理的環球學生薈為國際學生提供支援，屬穩妥的做法，亦建議理大可考慮如何優化環球學生薈提供的活動，以進一步增強其價值。

理大回應指，感謝評審小組提出關於向學生提供評核意見的建議，會尋求加強做法一致性的途徑，又指已在學業指導的參與度上採取相應的改進措施，並取得相當成果。

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