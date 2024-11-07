軟餐︱中環鏞記酒家12月推8款「照護食」菜式　包括招牌燒鵝脾及蝦餃等【附食後感】

▲ 鏮記酒家將於12月推出8款軟餐菜式。

中環名店鏞記酒家趁開業82周年推出8款「照護食」軟餐菜式，包括招牌燒鵝脾、蝦餃及芝麻糕等，其中一款「正宗炭燒燒鵝髀」每隻索價400元最貴，但高於同款菜式一般定價。

記鏞記酒家今日（7日）宣布，將於12月1日推出「照護食」菜式，是香港首間吞嚥友善的傳統粵菜餐廳，並在今日安排傳媒到場試食。

社聯致力推「照護食」普及化 冀吞嚥困難人士「有啖好食」

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鏞記酒家按照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）分級製作「照護食」，此次推出的8道菜涵蓋其中3級，「帶子大良炒酸奶」（$320/例）、「豉蒜涼瓜牛冧肉」（$280/例）、「鹹蛋馬蹄蒸肉餅」（$220/例）、「懷舊巧手釀蟹蓋」（$220/隻）、「正宗炭燒燒鵝髀」（$400/隻）、「晶瑩筍尖鮮蝦餃」（$68/4件）、「生曬瑤柱乾燒賣」（$72/3件）及「懷舊香滑芝麻糕」（$60/3件）。

記者試食後發現，其中特製的「牛冧肉」及「蒸肉餅」等菜式，無論是賣相、口感及味道，都跟正常做法的同款菜式相差不大；不過，「燒鵝髀」、「蝦餃」及「燒賣」這3款菜式的賣相和味道雖然跟平常相若，但口感明顯較稀，記者甚至無需咀嚼便可吞嚥，相信能符合長者及有吞嚥困難人士需求。

鏞記酒家財務總監甘蕎因小姐表示，推出此次「照護食」計劃，提供多元飲食選擇，讓咀嚼吞嚥困難人士及長者能夠「食得有尊嚴」，享受樂齡生活，並希望推動本港傳統中式酒家軟餐堂食文化。

甘蕎因亦解釋，由於軟餐做法相對複雜，製作時間比普通菜式更長，故定價較一般同款菜式高。而餐廳今次挑選不同餐種的粵菜，涵蓋「大菜」、簡餐及點心等，冀盡可能提供多種選擇，並儘量還原菜式口味，同時兼顧其營養價值。

被問及食客可否選擇菜式份量？甘蕎因說，軟餐菜式大多是「按例供應」，避免出現浪費情況；大份量菜品例如「豉蒜涼瓜牛冧肉」和「鹹蛋馬蹄蒸肉餅」，則在降低菜式咀嚼難度的同時，保證其口感與正常菜式差距較小，可供一家人共同享用。

此外，香港社會服務聯會（社聯）將於明年初舉辦活動，邀請咀嚼吞嚥困難人士及長者，試食鏞記酒家的軟餐菜品。

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