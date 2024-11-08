名人家居｜向佐晒湊仔樂曝光豪宅真實面貌　遭狠批多雜物：有錢人家都這麼亂？

▲ 向佐分享家庭樂曝光凌亂家居內貌！

【向佐/郭碧婷/名人家居】向佐近年工作重心放在內地，繼電影演出令人留下深刻印象外，近日他以「媽媽戰衣」行紅地毯，再次登上微博熱搜，人氣一時無兩！事業漸露曙光，家庭亦同樣得意，他不時分享湊仔樂，卻意外曝光豪宅內貌，結果被網民狠批屋企多雜物亂七八糟！

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向佐豪宅｜向佐在社交平台分享湊仔樂

影視大亨向華強兒子向佐於2019年與台灣女星郭碧婷結婚，婚後育有一子一女，雖曾傳出向佐帶女人回北京愛巢的出軌傳聞，但似乎沒有影響夫妻關係，一家四口經常享受家庭樂，近期在內地人氣急升的向佐，亦不忙抽時間陪伴子女當好爸爸，他不時在「小紅書」分享跟子女玩樂的影片，片中向佐化身大細路，跟一對仔女玩得相當開心。

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向佐豪宅｜網民發現向佐屋企雜亂無章

有網民就錯重點，不是留意向佐的慈父形象，反而認為向佐多次曝光寓所的真實內貌，覺得他的屋企相當多雜物，玩具又亂放，這位網民更看不過眼，發了一條名為《向佐每次發自拍，家裡都挺亂，不太理解，有錢人家裡都這麼亂嗎？》的影片，結果引起網民熱烈討論。

翻看向佐的家居影片，的確見到他的家裡放了大量兒童設施，有大小型玩具，包括充氣遊樂區、滑梯、毛公仔等等，但這些玩具和其他家居雜物都是隨意放在地上、梳化或床上，將寬敞的豪宅弄得雜亂無章，網民不禁問：「沒有傭人打掃嗎？」、「為什麼要搞到家裡這麼亂？」、「奇怪，這樣有錢怎麼感覺住的跟我這個窮鬼差不多？」

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向佐豪宅｜網民幫口：家裡有孩子亂亂的很正常

不過，亦有不少網民幫口：「不是有錢家庭亂，是有小孩家庭亂哈哈哈」，指小朋友破壞的速度遠比收拾來得快，又表示：「你所看見家裡有小孩不亂的，那都是提前收拾過，或者是沒拍亂的地方。」更有網民讚他身為名人，竟不介意公開真實一面，反而對他加分，並留言謂：「家裡有孩子亂亂的很正常，而且他和孩子玩這麼開心，我覺得也是個好爸爸。」

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