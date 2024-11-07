陳嘉慧撞車丨TVB小花陳嘉慧與丈夫遇車禍　東區走廊撞車留院

▲ TVB小花陳嘉慧遇車禍。

【陳嘉慧 / TVB小花 / 宅男女神】TVB小花陳嘉慧（Erica）遇交通意外！據悉，昨日（11月6日）一輛私家車在東區走廊往柴灣方向行駛時，至近維園對開撞壆自炒。

車上一名28歲姓夏男司機不適嘔吐，同車姓陳女乘客受輕傷，二人由救護車送院，而該名女乘客是TVB藝人陳嘉慧，男傷者為她的丈夫。

陳嘉慧回覆傳媒稱：「我哋暫時冇事，少少皮外傷冇咩特別，多謝關心。」同時稱幸沒大受傷，但要留院觀察，並表示：「頸同心口都有啲痛。」

TVB小花｜陳嘉慧與老公快閃旅行慶生 Erica過闊太生活被網民催拍劇

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TVB小花丨陳嘉慧突然閃婚生B

現年28歲的陳嘉慧在2016年仍是學生時，於暑假參加TVB電視臨時演員招募，然後客串劇集《溏心風暴3》，由此對演戲產生興趣，之後加讀TVB第29期電視藝員訓練班。

陳嘉慧畢業後簽約成為TVB旗下藝人並受力捧，望演劇集《愛上我的衰神》、《你好，我的大夫》、《本尊就位》等。

不過，在2023年突然無預警宣布與圈外富貴男友Calvin閃婚，之後更公佈懷孕，今年3月誕下囡囡。

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