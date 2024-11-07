技術專才｜易志明：海陸空長期欠缺維修技術員　促盡快交代輸入技術專才安排

▲ 航運交通界立法會議員易志明指，海陸空運輸維修業面對人手短缺的問題愈趨嚴重，要求政府盡快交代措施安排。

港府指本港未來缺18萬人才，包括6萬名技術人員，計劃未來三年輸入一萬名技術專才。航運交通界立法會議員易志明指，海陸空運輸維修業面對人手短缺的問題愈趨嚴重，要求政府盡快交代措施安排。

易志明昨日聯同海、陸及空運輸維修業團體代表召開記者會，他指，運輸維修業人手短缺的問題，導致各運輸工具輪候維修的時間大增，影響營辦商的運作、市民出行和社會的經濟活動。

易志明希望政府新增的渠道能夠有效地引入技術專才，並確保技術員的穩定性及連貫性，以應對海、陸及空運輸面對日新月異的科技及綠色能源發展所帶來的挑戰，促使維修業健康地持續發展。

業界：技術人員青黃不接

公共巴士同業聯會代表葉先生指，非專營巴士業界的維修技術人員極之缺乏，既沒有足夠的誘因讓年輕一代入行，再加上老一輩的已屆退休之齡，技術人員已出現青黃不接和斷層的現象。

葉先生表示，雖然業界目前可透過勞工處的「補充勞工優化計劃」申請輸入技術勞工，但因僱傭合約為期 24 個月，合約屆滿便須返回原居地，令技術人員不能持續和穩定地為業界提供技術支援。因此，希望未來透過新渠道引入的技術專才，能夠確保他們在港的穩定性。

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