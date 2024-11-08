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留學香港｜浸大大灣區交流計劃參加人數飈4成　大馬生體驗兩地文化後冀留港工作

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 43 分鐘前

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浸會大學推「大灣區延申學習計劃」。（吳穎嵛攝）

施政報告提出打造「留學香港」品牌，浸會大學「大灣區延伸學習計劃」特別提供機會予外國交換生認識內地，今年共140人參與，非本地生佔7成。有馬來西亞學生來港讀書並赴內地交流，體會兩地民情後，冀畢業留港工作。

浸大自上學年推出計劃，讓學生選擇於其中一個學期或學年，到位於珠海的北京師範大學——香港浸會大學聯合國際學院交流。對象包括本地生、非本地生及交換生，上學年有100名學生參與計劃，本學年急升至140人，每名學生另可獲安排住宿及約7,000元資助，其中7成為非本地生。

浸大國際事務處總監李雲英指，計劃提供多元化教育和文化體驗，吸引世界各地學生留學香港，能配合港府冀打造的留學香港品牌。她認為，推廣品牌最重要是親身體驗，又指來港留學的機遇除了在香港外，還有大灣區和整個中國。

來自馬來西亞的浸大公關及廣告學士課程3年級生Samuel分享，他早年曾計劃赴內地升學，惟因疫情封關，最後改到浸大，最終有機會在上學年赴珠海交流一個學期，期間亦曾到中東考察，認識到內地、巴西及越南等地同學。他坦言過去對內地有很多負面印象，包括易觸及紅線、保守等，但交流後已釋除相關疑慮。

體會過中港兩地生活的Samuel說，本身沒有想過自己有「本事」來港讀書，形容是很值得驕傲的事，「if you can make it in Hong Kong, you can make it everywhere（如果你可以在香港做到，你在世界都可以做到）」，而香港步伐較快、生產力高，形容是「好搵錢」，交通亦較方便，故冀畢業留港工作。

李雲英指，交換生來港時間較短，會「盡量俾佢地出去」。被問到參加本地生佔少數，李形容本地生亦對計劃很感興趣，惟資助和名額有限，又指本地生可參加其他交流計劃。

至於在浸大交流1個學期的交換生，則只可選擇參加為期3天的「珠海校園深度體驗之旅」，與內地企業交流及參加中國傳統工藝活動等，最近一次於上月尾開團共有來自30個國家、200多名學生參與。

另外，第14屆全國人大常委會第12次會議今日舉行聯組會議，教育部部長懷進鵬會上透露，教育部將擴大師生交流，每年支持1萬名港澳師生到內地交流實踐。

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