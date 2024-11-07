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打風預測｜天文台中午12時至下午3時掛一號波　另一低壓區及一對流雲團正在發展

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發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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銀杏即將進入香港800公里範圍，而太平洋另有低壓區及對流雲團正在發展。(天文台圖片)

天文台表示，熱帶氣旋銀杏凌晨前後進入本港800公里範圍，今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備訊號。由於銀杏環流較為細小，需否發出更高訊號視乎距離及強度轉變等因素。

於銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。天文台會密切監察銀杏的最新發展。台方亦於天氣隨筆中補充，銀杏會在星期六稍後至星期日初時在本港以南300多公里外掠過。

天氣隨筆亦以「接二連三」為題，提及到菲律賓以東的西北太平洋有另一廣闊低壓區，以及一對流雲團，預料其發展不確定性頗大。天文台表示，有紀錄以來，只有1954年曾於11月發出熱帶氣旋警告訊號。若該低壓區發展為熱帶氣旋並影響香港，紀錄有機會被打破。

周日將舉行維港渡海泳。主辦機構表示，如果比賽日早上6時，仍然懸掛一號或以上風球、或懸掛紅色或黑色暴雨警告生效，渡海泳就會取消。泳總指如果出現紅潮或者其他突發狀況，賽事亦可能受影響，大會將透過官網及社交媒體專頁公布最新消息。

 

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