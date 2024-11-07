  • 23°C
香港時間：2024117日 (四) 23:06

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東九龍運輸系統｜東九龍運輸系統收35份意向書　分別來自本地、海外及內地

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(資料圖片)

討論多時的東九龍智慧綠色集體運輸系統項目有新進展。運輸及物流局與路政署表示，8月29日就項目邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，至今收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書。

路政署發言人表示，意向書所收集的意見可進一步掌握市場的意向及能力，亦有助對項目的技術範疇有更確切的了解。署方會隨即就這些意見進行分析，為日後敲定項目的技術細節包括走線、推展方式及財務安排作參考。
 
發言人續說表示，政府團隊會繼續全力推展東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，目標爭取於2026年為項目招標及於2027年批出合約。會參考意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目的整體推展時間表。

根據當局早前提交資料，計劃興建全長約7公里的智慧綠色集體運輸系統，包括長約6公里的高架橋，初步走線包括途經新清水灣道、利安道 、順安道 、秀茂坪道、寶琳路及鯉魚門道等；一段途經藍田北長約1公里的隧道段；以及8個車站，包括現有港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至現有港鐵油塘站附近的油塘東。當局亦計劃興建行人天橋連接車站與安泰邨、安達邨及安達臣道一帶等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
減肥餐單｜63歲名醫4招不吃藥逆轉糖尿病　推介「133低醣餐盤」激減53磅無反彈
結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠
結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠
急症室最長等候時間（11月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月07日 時間16:05）
的士司機｜內地客旅港搭的士　坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！
的士司機｜內地客旅港搭的士　坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！
立冬2024｜立冬節氣11大禁忌+習俗　3類人易生病做1事促家庭團圓
立冬2024｜立冬節氣11大禁忌+習俗　3類人易生病做1事促家庭團圓