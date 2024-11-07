東九龍運輸系統｜東九龍運輸系統收35份意向書　分別來自本地、海外及內地

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討論多時的東九龍智慧綠色集體運輸系統項目有新進展。運輸及物流局與路政署表示，8月29日就項目邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，至今收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書。

路政署發言人表示，意向書所收集的意見可進一步掌握市場的意向及能力，亦有助對項目的技術範疇有更確切的了解。署方會隨即就這些意見進行分析，為日後敲定項目的技術細節包括走線、推展方式及財務安排作參考。



發言人續說表示，政府團隊會繼續全力推展東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，目標爭取於2026年為項目招標及於2027年批出合約。會參考意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目的整體推展時間表。

根據當局早前提交資料，計劃興建全長約7公里的智慧綠色集體運輸系統，包括長約6公里的高架橋，初步走線包括途經新清水灣道、利安道 、順安道 、秀茂坪道、寶琳路及鯉魚門道等；一段途經藍田北長約1公里的隧道段；以及8個車站，包括現有港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至現有港鐵油塘站附近的油塘東。當局亦計劃興建行人天橋連接車站與安泰邨、安達邨及安達臣道一帶等。

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